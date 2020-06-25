Лодка за $295 тысяч плюс пара машин еще на $110 тысяч равно $405 тысяч на дне озера.

Беда не приходит одна, гласит народная мудрость. К одному владельцу скоростного катера из США беда пришла трижды за один день.

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История случилась на озере Кедр в штате Индиана. Все началось с того, что Джефф Бианки решил покатать свою семью на новой, приобретенной в мае, моторной лодке AL26 Parvati. Стоимость такого катера начинается с 295 тысяч долларов. Для спуска на воду он использовал свой Jeep Wrangler и прикрепленный к нему прицеп. Лебедку за 1500 долларов владелец лодки почему пожалел установить и спуск происходил примитивным способом – съездом машины рампой.

Неизвестно, в какой момент и что именно пошло не так, но лодка зачерпнула воды и начала тонуть. Пытаясь ее спасти, владелец отправился на внедорожнике прямо в озеро. Затопив Jeep своей жены, он попытался еще раз, на своем Ford F-150 Raptor, но с тем же результатом. Вся техника оказалась под водой.

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