Easter egg или "пасхалка" – это скрытый элемент дизайна, который можно найти во многих современных автомобилях. Идею для особого изображения в новом внедорожнике Jeep должны предложить пользователи соцсетей, а самая интересная из них будет воплощена в жизнь и принесет креативному человеку бесплатный автомобиль.

Конкурс Next Jeep Easter Egg предлагает участникам придумать новую “пасхалку”, а победитель получит сертификат на любую модель Jeep.

Также интересно: Tesla создаст новую модель электрокара для мирового рынка в Китае

Первая пасхалка появилась на Jeep Grand Cherokee четвертого поколения, образца 2011 года, и с тех пор это превратили в добрую традицию. Сначала дизайнеры Jeep прятали фирменный силуэт решетки радиатора в головной оптике, затем, использовали силуэт легендарного вездехода Willys (на фото вверху), карту пустыни Мохаве, паука, ящерицу, змею, снежного человека и тому подобное. Идею для следующей пасхалки производитель предлагает придумать самим пользователям.

Фото: пасхалки Jeep

К участию в конкурсе может присоединиться каждый желающий, но главный приз достанется участнику, старше 18 лет, проживающему в США. Идеями можно делиться до 3 июля. Заявки претендентов будут оцениваться по трем основным критериям: креативности, соответствию философии бренда и простоте реализации. Победитель получит сертификат номиналом 50 000 долларов на покупку любой модели из современной линейки Jeep.

Смотрите также: На аукционе Sotheby продают 53 педальных машинки