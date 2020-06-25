Easter egg або "пасхалка" – це прихований елемент дизайну, який можна знайти у багатьох сучасних автомобілях. Ідею для особливого зображення у новому позашляховику Jeep повинні запропонувати користувачі соцмереж, а найцікавіша з них буде втілена у життя і принесе креативній людині дармовий автомобіль.

Конкурс Next Jeep Easter Egg пропонує учасникам придумати нову “пасхалку”, а переможець отримає сертифікат на будь-яку модель Jeep.

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Перша пасхалка з’явилась на Jeep Grand Cherokee четвертого покоління, зразка 2011 року і відтоді перетворили це на добру традицію.Спочатку дизайнери Jeep ховали фірмовий силует решітки радіатора в головній оптиці, потім, використали силует легендарного всюдихода Willys (на фото вгорі), карту пустелі Мохаве, павука, ящірку, змію, снігову людину тощо. Ідею для наступної пасхалки виробник пропонує вигадати самим користувачам.

Фото: пасхалки Jeep

До участі в конкурсі може долучитись кожен бажаючий, однак головний приз дістанеться лише учаснику, старше 18 років, що проживає у США. Ідеями можна ділитись до 3 липня. Заявки претендентів будуть оцінюватись за трьома основними критеріями: креативності, відповідності філософії бренду та простоті реалізації. Переможець отримає сертифікат номіналом 50 000 доларів на покупку будь-якої моделі з сучасної лінійки Jeep.

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