Грандіозна колекція включає дитячий транспорт випущений з 1920-х років.

Педальні машинки – це не лише автомобілі. На аукціон R.M. Sotheby's виставлені мотоцикли, човни, літаки з дитячих мрій таих, хто сьогодні вже бавить онуків.

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Кілька лотів на аукціоні мають вік близько ста років – вони були випущені у 1920-х роках. Але переважна більшість техніки відноситься до періоду між 40-ми та 60-ми роками минулого століття.

Ford, Chevrolet, Pontiac, Oldmobile – серед цих іграшок можна знайти практично будь-яку американську марку автомобілів, деякі сьогодні вже не існують. Переважна більшість машинок була відреставрована, хоча деякі мають оригінальний стан, надзвичайно добрий, зважаючи на вік.

Фото: педальні машинки, виставлені на торги / R.M. Sotheby's

Більшість лотів відібрані в галереї вище, але на сайті аукціону є повна галерея зображень для кожної з 53 педальних машинок.

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