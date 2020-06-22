Лише у листопаді 2019 року була випущена остання гра серії Need For Speed під назвою Heat, а на наступний рік вже запланований реліз наступної.

Кілька попередніх ігор Need For Speed ​​Heat були створені розробниками студії Ghost Games. Створення нової гри віддали студії Criterion, пов’язану зі старішими версіями. І повернення Criterion у справу виглядає багатообіцяючим.

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NFS 2021 – повернення у світ незаконних вуличних перегонів, з переслідуванням поліцією, як у грі NFS Hot Pursuit та NFS Most Wanted, 2010 та 2012 років. Обидві гри були блискуче зроблені та виділялися у свій час, і досі є одними з найбільш вражаючих ігор серії NFS.

Таким чином, є всі підстави сподіватися на найкраще від творців цих знакових серій гри Need For Speed і офіційний тізер тільки підтверджує це.

Головними героями короткого відео про наступний NFS стали Nissan 180SX 1996 року та Porsche 911 GT3 RS покоління 991.2. Обидва виглядають неймовірно реалістично.



Наступна серія гри Need For Speed планується до дебюту до другої половини 2021 року, як завжди, під егідою Electronic Arts. Сподіваємось побачити більше тізерів у найближчі місяці.

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