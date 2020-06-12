Шанувальники ігрової серії Gran Turismo вже зачекались на сьому частину симулятора, а на нове покоління PlayStation чекали усі любителі віртуальних розваг.
Gran Turismo 7 увійшов у стартову лінійку ігор для нової Sony PlayStation 5. Виробник тільки анонсував новий пристрій, не уточнюючи, коли він (а отже і гра) з’явиться на ринку. За неофіційною інформацією це відбудеться у проміжку часу між серпнем та груднем цього року.
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Sony провела довгоочікувану презентацію товарного вигляду PlayStation 5, в рамках якої показала наступне покоління ігрової консолі і стартову лінійку ігор для неї. Ціна і час появи консолі залишаються невідомими, однак до кінця літа Sony пообіцяла розкрити характеристики PS5 і провести повноцінну презентацію з публікацією всіх характеристик ближче до кінця літа.
На анонсовій презентації Sony показала чимало ігор, серед яких є фірмові ексклюзивні проекти та мультиплатформенні. На старті для PlayStation 5 буде запропоновано 38 ігор, 25 з них вже відомі. Більшість ігор буде доступно і на поточному поколінні консолей. Список виглядає наступним чином:
- Gran Turismo 7
- Grand Theft Auto 5 Enhanced
- Hitman III
- Astro Bot
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- GhostWire Tokyo
- NBA 2K21
- Bugsnax
- Deathloop
- Resident Evil: Village
- Pragmata
- Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)
- Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)
- Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)
- Destruction AllStars (ексклюзив PS5)
- Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)
- Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)
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Sony Computer Entertainment представила анонсову інформацію про гру Gran Turismo 7 з неймовірно реалістичною графікою та цікавим ігровим процесом. Також видавець оприлюднив список автомобілів для нової гри:
- Acura NSX
- Acura NSX GT3
- Aston Martin DB11
- Aston Martin DBR9
- BAC Mono
- Chevrolet C2 Corvette
- Chevrolet C3 Corvette
- Chevrolet C7 R
- Dodge Viper/GTS
- Dodge Viper GT3
- Ford GT40
- Ford GT
- Jaguar E-Type
- Lamborghini Murcielago
- Lamborghini Diablo
- Mazda RX-Vision GT3
- Porsche 917
- Porsche Carrera GT
- Porsche 996 GT1
- Porsche Carrera (вінтажний гоночний болід)
- Subaru WRX GT3
- Toyota Supra GT3
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