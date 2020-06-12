Шанувальники ігрової серії Gran Turismo вже зачекались на сьому частину симулятора, а на нове покоління PlayStation чекали усі любителі віртуальних розваг.

Gran Turismo 7 увійшов у стартову лінійку ігор для нової Sony PlayStation 5. Виробник тільки анонсував новий пристрій, не уточнюючи, коли він (а отже і гра) з’явиться на ринку. За неофіційною інформацією це відбудеться у проміжку часу між серпнем та груднем цього року.

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Sony провела довгоочікувану презентацію товарного вигляду PlayStation 5, в рамках якої показала наступне покоління ігрової консолі і стартову лінійку ігор для неї. Ціна і час появи консолі залишаються невідомими, однак до кінця літа Sony пообіцяла розкрити характеристики PS5 і провести повноцінну презентацію з публікацією всіх характеристик ближче до кінця літа.

На анонсовій презентації Sony показала чимало ігор, серед яких є фірмові ексклюзивні проекти та мультиплатформенні. На старті для PlayStation 5 буде запропоновано 38 ігор, 25 з них вже відомі. Більшість ігор буде доступно і на поточному поколінні консолей. Список виглядає наступним чином:

  • Gran Turismo 7
  • Grand Theft Auto 5 Enhanced
  • Hitman III
  • Astro Bot
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • GhostWire Tokyo
  • NBA 2K21
  • Bugsnax
  • Deathloop
  • Resident Evil: Village
  • Pragmata
  • Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)
  • Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)
  • Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)
  • Destruction AllStars (ексклюзив PS5)
  • Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • ​​​​​​​Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)
  • Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)

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Sony Computer Entertainment представила анонсову інформацію про гру Gran Turismo 7 з неймовірно реалістичною графікою та цікавим ігровим процесом. Також видавець оприлюднив список автомобілів для нової гри:

  • Acura NSX
  • Acura NSX GT3
  • Aston Martin DB11
  • Aston Martin DBR9
  • BAC Mono
  • Chevrolet C2 Corvette
  • Chevrolet C3 Corvette
  • Chevrolet C7 R
  • Dodge Viper/GTS
  • Dodge Viper GT3
  • Ford GT40
  • Ford GT
  • Jaguar E-Type
  • Lamborghini Murcielago
  • Lamborghini Diablo
  • Mazda RX-Vision GT3
  • Porsche 917
  • Porsche Carrera GT
  • Porsche 996 GT1
  • Porsche Carrera (вінтажний гоночний болід)
  • Subaru WRX GT3
  • Toyota Supra GT3

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