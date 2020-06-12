Шанувальники ігрової серії Gran Turismo вже зачекались на сьому частину симулятора, а на нове покоління PlayStation чекали усі любителі віртуальних розваг.

Gran Turismo 7 увійшов у стартову лінійку ігор для нової Sony PlayStation 5. Виробник тільки анонсував новий пристрій, не уточнюючи, коли він (а отже і гра) з’явиться на ринку. За неофіційною інформацією це відбудеться у проміжку часу між серпнем та груднем цього року.

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Sony провела довгоочікувану презентацію товарного вигляду PlayStation 5, в рамках якої показала наступне покоління ігрової консолі і стартову лінійку ігор для неї. Ціна і час появи консолі залишаються невідомими, однак до кінця літа Sony пообіцяла розкрити характеристики PS5 і провести повноцінну презентацію з публікацією всіх характеристик ближче до кінця літа.

На анонсовій презентації Sony показала чимало ігор, серед яких є фірмові ексклюзивні проекти та мультиплатформенні. На старті для PlayStation 5 буде запропоновано 38 ігор, 25 з них вже відомі. Більшість ігор буде доступно і на поточному поколінні консолей. Список виглядає наступним чином:

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto 5 Enhanced

Hitman III

Astro Bot

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

GhostWire Tokyo

NBA 2K21

Bugsnax

Deathloop

Resident Evil: Village

Pragmata

Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)

Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)

Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)

Destruction AllStars (ексклюзив PS5)

Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)

​​​​​​​Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)

Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)

Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)

Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)

Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)

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Sony Computer Entertainment представила анонсову інформацію про гру Gran Turismo 7 з неймовірно реалістичною графікою та цікавим ігровим процесом. Також видавець оприлюднив список автомобілів для нової гри:

Acura NSX

Acura NSX GT3

Aston Martin DB11

Aston Martin DBR9

BAC Mono

Chevrolet C2 Corvette

Chevrolet C3 Corvette

Chevrolet C7 R

Dodge Viper/GTS

Dodge Viper GT3

Ford GT40

Ford GT

Jaguar E-Type

Lamborghini Murcielago

Lamborghini Diablo

Mazda RX-Vision GT3

Porsche 917

Porsche Carrera GT

Porsche 996 GT1

Porsche Carrera (вінтажний гоночний болід)

Subaru WRX GT3

Toyota Supra GT3



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