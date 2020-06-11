Данк-тюнінг – річ "на любителя", хоча таких немало. А монітори в дверях роблять машину ще більш абсурдною та менш практичною.

Часто ті, хто захопився тюнінгом, не можуть зупинитись у своєму прагненні довести почате до абсолюту – зробити максимальне заниження авто чи навпаки максимальний “ліфт”, встановити найгучнішу акустичну систему, свапнути у крихітний старий хетчбек могутній мотор від сучасного спорткара, вийти з 8 секунд на 402-метрівці, встановити велетенський спойлер чи найбільші колеса.

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Останній різновид модифікації автомобілів відомий, як данк-тюнінг. Можливо, народна назва Donk Cars походить від слова Donkey – “віслюк”, оскільки тюнінговані таким чином машини виглядають незграбно, а їх власників можна запідозрити у відсутності здорового глузду. Так чи інакше, машини на велетенських колесах є досить розповсюдженим явищем в американській субкультурі, тому їх власникам доводиться вигадувати щось нове, аби продовжувати привертати увагу оточуючих та вражати.

Десь на просторах Сполучених Штатів був помічений сімейний мінівен Mercedes-Benz R-Class, схожий на машину, що побувала в шоу “Тачка на прокачку”, хоча тюнери Pimp My Ride встановлювали екрани, переважно, всередині авто. Після того, як фото мінівена з’явилось у пабліку Reddit, користувачі почали ділитись своїми прикладами подібних модифікацій і один з них можна побачити у відео нижче.

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