Данк-тюнинг – вещь "на любителя", хотя таких немало. А мониторы в дверях делают машину еще более абсурдной и менее практичной.

Часто те, кто увлекся тюнингом, не могут остановиться в своем стремлении довести начатое до абсолюта – сделать максимальное занижение авто или наоборот максимальный “лифт”, установить самую громкую акустическую систему, свапнуть в крошечный старый хэтчбек мощный мотор от современного спорткара, выйти с 8 секунд на 402-метровке, установить огромный спойлер или самые большие колеса.

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Последняя разновидность модификации автомобилей известна, как данк-тюнинг. Возможно, народное название Donk Cars происходит от слова Donkey – “осел”, так как тюнингованные таким образом машины выглядят неуклюже, а их владельцев можно заподозрить в отсутствии здравого смысла. Так или иначе, машины на огромных колесах являются достаточно распространенным явлением в американской субкультуре, поэтому их владельцам приходится придумывать что-то новое, чтобы продолжать привлекать внимание окружающих и поражать.

Где-то на просторах Соединенных Штатов был замечен семейный минивэн Mercedes-Benz R-Class, похож на машину, которая побывала в шоу “Тачка на прокачку”, хотя тюнеры Pimp My Ride устанавливали экраны, преимущественно, внутри авто. После того, как фото минивэна появилось в паблике Reddit, пользователи начали делиться своими примерами подобных модификаций, и один из них можно увидеть в видео ниже.

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