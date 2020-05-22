Улучшить звучание бортовой аудиосистемы очень даже возможно своими силами. Для этого нужно немного денег, свободное время и несколько грамотных советов – которыми мы с вами сейчас поделимся.

Если честно, причин для недовольства аудиосистемой может быть много. Чаще всего можно услышать от автовладельца: "Хочу громче" и "Хочу качественнее". Сегодня мы поговорим о качестве – по крайней мере по той причине, что высокое качество звука, в отличие от высокой громкости, не влияет на безопасность движения.

Правильный звук в салоне авто отнюдь не означает громкость, критерии качества звучания несколько иные.

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Напомним, что у опытных меломанов считается качественным звучанием:

Чистота. Это означает отсутствие посторонних шумов, которые добавляет к сигналу записи аппаратура.

Натуральность. Каждый инструмент из динамиков должен звучать так, как он бы звучал в концертном зале. Чрезмерная "красочность" звуков, сверхнизкие басы, режущие высокие у ортодоксальных аудиофилов считаются неприемлемыми – хотя в принципе допускаются в композициях некоторых стилей.

Детальность. Каждый звук определенного инструмента, каждая нота вокала (каждая дорожка студийной записи) должна слышаться отдельно, не смешиваясь с другими звуками, которые звучат одновременно.

Звуковая сцена. В идеале слушатель должен чувствовать себя в концертном зале, где каждый инструмент, каждый вокалист расположен на своем месте – откуда, соответственно, и должен доноситься звук. Построить правильную сцену в салоне автомобиля можно, но такая работа по силам только инсталляторам высокого класса.

Так называемые "штатные магнитолы на Android" могут воспроизводить звук действительно качественно, но это касается только дорогих моделей.

От чего зависит качество звучания

Говоря строго, каждый компонент аудиосистемы влияет на звучание. Но если речь идет о самостоятельном совершенствовании, для начала достаточно будет поработать с основными частями.

Головное устройство. В большинстве современных авто "голова" интегрирована в торпедо, но варианты усилить это "слабое звено" есть.

Усилитель. Не все понимают, что с помощью дополнительного внешнего усилителя можно не только добавить громкости, а в первую очередь – повысить качество звучания. Правда, в большинстве случаев для этого придется залезть внутрь штатной головы, чтобы снять там первичный сигнал.

Динамики. Очень часто на массовых моделях авто с завода ставят надежные, но такие себе по звучанию громкоговорители. Даже если просто поменять их на более дорогие, будет хорошо. А если при инсталляции хорошей акустики задемпфировать несущую панель кузова жесткой накладкой и сделать шумоизоляцию объемов, эффект будет впечатляющим. Новые динамики – это самый простой и вместе с тем очень эффективный способ улучшить звук, с которого следует начинать процесс прокачки аудиосистемы.

Монтаж динамика через фанерную проставку помогает сделать звучание более чистым и детальным: толстое кольцо древесины гасит призвуки металла кузова.

При большом желании можно углубиться в тему настолько, что поменять и провода на чисто медные, и контакты на позолоченные, а также внедрить в систему звуковой процессор, а в цепь питания – конденсатор. Но это уже – апгрейд следующего "левела", о котором сегодня мы не говорим.

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Кое-что о подборе компонентов

Китайские мультимедийные головные устройства типа "штатной магнитолы на Android", которые массово предлагаются для популярных моделей авто, ориентированы на другие преимущества. Но те из них, которые стоят ближе к $1000, имеют, как ни странно, довольно качественное воспроизведение звука. Еще один вариант для заядлых меломанов – найти в интернете высококачественный CD-проигрыватель (именно CD, а не MP3) премиального класса, выпущенный 8 – 10 лет назад. И встроить эту вторую "голову" где-то в свободном месте торпедо. Инсталляторы-профессионалы порой имеют варианты управления таким "дублером" со штатных кнопок автомобиля.

К сожалению, эпоха аудиофильских систем car audio уже в прошлом – нынешние "головы" качают компрессионную музыку из "облачных" сервисов. Но при желании еще можно купить нечто, подобное безупречным Nakamichi.

При выборе новых динамиков будьте внимательны, ведь большинство акустики в нынешних магазинах (особенно в небольших городах) – это громкие и привлекательные внешне, но отнюдь не HiFi-динамики. Требуйте прослушивания перед покупкой. Еще одна проблема при выборе динамиков – геометрия. Во многих авто сегодня штатные места под динамики имеют нестандартные размеры, в то время как производители качественной акустики придерживаются классических форматов: 13,0 см, 16,5 см, 6х9 дюймов и т.д. Учтите и то, что вам понадобиться место для жестких проставок под динамики, если вы захотите улучшить звук и за счет правильного акустического оформления динамиков.

Акустические системы – по-народному динамики – могут быть двухкомпонентным. Отдельное расположение высокочастотного и средне-низкочастотного динамиков делает звук объемнее.

Советуем поэкспериментировать с двухкомпонентной акустикой – комплектами из высокочастотных твитеров и средне-низкочастотных мидбасов. При этом некоторые модели высокочастотников выполнены в собственном корпусе, который не требует резать панели интерьера авто. А за счет подъема ближе к ушам слушателей источников высоких частот можно добиться более объемного звучания.

Рекомендация Авто24

Начните со своих требований к автозвуку: поймите, какой характер звучания вы считаете качественным. Для этого напроситесь в машину к водителю, у которого уже работает добротная аудиосистема, послушайте несколько композиций различных стилей. Ну а лучше всего посетить для консультации авторитетную инсталляционную мастерскую, где вам продемонстрируют разницу между аудиосистемами различных классов и требования к компонентам для воспроизведения музыки разных стилей. Правда, после этого надо будет устоять перед соблазном обратиться к этому ателье за полным комплексом услуг. А если и не удержитесь – может, оно и к лучшему.

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