Прелюбопытнейший девайс появился не так давно на одной популярной торговой площадке. Лингвисты пока не придумали название для него, но суть устройства – в расширении возможностей автомобильной аудиосистемы и управление ими с одной точки.

Приборчик марки Jinserta, напоминающий выносной пульт управления, помогает соединять смартфон водителя с головным устройством автомобиля. Причем для связи с «головой» имеется сразу два варианта: проводной коннектор формата мини-джек 3,5 мм и FM-модулятор.

Новый девайс отчасти можно считать выносным пультом управления аудиосистемой, но с полезными дополнительными функциями.

Тратиться на батарейки не нужно, поскольку девайс запитывается от бортовой сети через порт USB. Приборчик компактный и представляет собой такую себе то ли кнопку, то ли шайбу 5 см в диаметре и около 1 см толщиной, на нем поместились все кнопки – и для управления телефонной связью, и для перелистывания композиций в памяти телефона.

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Крепится этот своего рода пульт к деталям интерьера через магнитный подиум еще меньшего размера (диаметром 3,3 см), который в свою очередь наклеивается в выбранном месте салона при помощи двухстороннего скотча. Немаловажно, что свой телефон водителю можно держать хоть в багажнике, поскольку заявленная дальнобойность «Блютуса» целых 10 метров.

Итак, что умеет Jinserta?

Функция Hands Free: Пожалуй, это самое главное для водителя: чтобы ответить на телефонный звонок, нужно нажать центральную кнопку девайса, микрофон встроен прямо в корпус. Другие кнопки позволяют «положить трубку», отклонить вызов, набрать последний из ранее набранных номеров, отрегулировать громкость.

Трансляция музыки со смартфона или портативного плеера на «голову» аудиосистемы через встроенный FM-модулятор. Автомобильное радио «поймает» ваши любимые треки в FM-диапазоне, причем на выбор на одной из трех волн. Кнопки дают возможность начинать и останавливать воспроизведение, листать композиции и регулировать громкость.

Трансляция музыки со смартфона или портативного плеера на «голову» аудиосистемы через кабель с разъемом 3,5 мм и вход AUX. С управлением плей-листом та же картина, что и в предыдущем случае.

Производитель заявляет, что протокол Bluetooth 5.0 с технологией кодирования aptX обеспечивает передачу музыкального потока без потерь качества.



Самое важное в этом Bluetooth-устройстве – наличие в нем функции “свободные руки” для разговора по мобильному.

Если вы привыкли вникать глубже в техническую суть вопроса, то прочие характеристики таковы: рабочая температура от 0 до +60о С, мощность источника питания USB – 1 А при 5 вольтах, длина кабелей USB и AUX – порядка 0,9 м, частоты FM-модулятора – 87,5 МГц, 95,0 МГц и 108,0 МГц. Удивляет цена Bluetooth-устройства Jinserta, заявленная в интернете - $9,99.

Рекомендация Авто24

Устройство в самом деле представляется удобным – это хорошее решение для тех, у кого в машине установлено ограниченное по функционалу головное устройство аудиосистемы. Купив данный девайс, хорошо продумайте место, куда будете его крепить, ведь свобода в выборе места расположения кнопок управления мультимедиа – его главное достоинство.

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