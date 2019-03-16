Прецікавий девайс з'явився не так давно на одному популярному торговому майданчику. Лінгвісти поки не придумали назву для нього, але суть пристрою – у розширенні можливостей автомобільної аудіосистеми і управління ними з однієї точки.

Прилад марки Jinserta, що нагадує виносний пульт управління, допомагає з'єднувати смартфон водія з головним пристроєм автомобіля. Причому для зв'язку з “головою” є одразу два варіанти: провідний коннектор формату міні-джек 3,5 мм і FM-модулятор.

Новий девайс частково можна вважати виносним пультом управління аудіосистемою, але з корисними додатковими функціями.

Витрачатися на батарейки не потрібно, оскільки девайс живиться від бортової мережі через порт USB. Прилад компактний і являє собою таку собі чи то кнопку, чи то шайбу 5 см в діаметрі і близько 1 см завтовшки, на ньому помістилися всі кнопки для управління – і телефонним зв'язком, і для перегортання композицій в пам'яті телефону.

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Кріпиться цей свого роду пульт до деталей інтер'єру через магнітний подіум ще меншого розміру (діаметром 3,3 см), який у свою чергу наклеюється у обраному місці салону за допомогою двостороннього скотча. Важливо, що свій телефон водію можна тримати хоч в багажнику, оскільки заявлена далекобійність “Блютуса” цілих 10 метрів.

Отже, що вміє Jinserta?

Функція Hands Free: Мабуть, це найголовніше для водія: щоб відповісти на телефонний дзвінок, потрібно натиснути центральну кнопку девайса, мікрофон вбудований просто в корпус. Інші кнопки дозволяють «покласти слухавку», відхилити виклик, набрати останній з раніше набраних номерів, відрегулювати гучність.

Трансляція музики зі смартфона або портативного плеєра на “голову” аудіосистеми через вбудований FM-модулятор. Автомобільне радіо "зловить" ваші улюблені треки в FM-діапазоні, причому на вибір на одній з трьох хвиль. Кнопки дають можливість починати і зупиняти відтворення, гортати композиції і регулювати гучність.

Трансляція музики зі смартфона або портативного плеєра на “голову” аудіосистеми через кабель з роз'ємом 3,5 мм і вхід AUX. З управлінням плей-листом та ж картина, що і в попередньому випадку.

Виробник заявляє, що протокол Bluetooth 5.0 з технологією кодування aptX забезпечує передачу музичного потоку без втрат якості.

Найважливіше в цьому Bluetooth-пристрої – наявність в ньому функції "вільні руки" для розмови по мобільному.

Якщо ви звикли вникати глибше в технічну суть питання, то інші характеристики такі: робоча температура від 0 до +60о С, потужність джерела живлення USB – 1 А при 5 вольтах, довжина кабелів USB і AUX – близько 0,9 м, частоти FM-модулятора – 87,5 МГц, 95,0 МГц та 108,0 МГц. Трохи дивує ціна Bluetooth-пристрою Jinserta, заявлена в Інтернеті - доволі скромні $ 9,99.

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Пристрій насправді представляється зручним – це хороше рішення для тих, у кого в машині встановлено обмежений за функціоналом головний пристрій аудіосистеми. Купивши даний девайс, добре продумайте місце, куди будете його кріпити, адже свобода у виборі місця розташування кнопок управління мультимедіа – його головна перевага.

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