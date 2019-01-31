Правила дорожнього руху забороняють водієві під час руху автомобіля користуватися мобільним телефоном, тримаючи його у руці.

Якщо розмова по телефону не призвела до жодних наслідків, але цей факт зафіксував співробітник поліції, то штраф становить 425 грн. Якщо ж ці дії примусили інших учасників дорожнього руху змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів безпеки, то штраф становить вже 680 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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Отже, за розмову по телефону за кермом інспектор може накласти штраф або вилучити посвідчення водія. Позбавлення права керування вирішується судом. При цьому, у разі визнання судом Вас винним, вилучене посвідчення водія можна буде повернути лише після проходження медичного огляду та успішного складення в сервісному центрі МВС теоретичного і практичного іспиту.

Такі обмеження для водіїв пов’язані з тим, що при спілкуванні по «мобільному» реакція водія сповільнюється і він може не зреагувати вчасно на аварійну ситуацію. Тобто окрім штрафів, такі дії можуть призвести і до дорожньо-транспортної пригоди.

Слід зазначити що згідно ПДД України (пункт 2.9 д) є чітке визначення - водію заборонено “під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці”. Тобто телефоном можна користуватись за допомогою гарнітури, або через гучномовець. Також немає прямої заборони на використання телефону, що притиснутий до вуха плечем, але таке використання “мобільних” за кермом також є небезпечним.