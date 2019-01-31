Правила дорожного движения запрещают водителю во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке.

Если разговор по телефону не привел ни к каким последствиям, но этот факт зафиксировал сотрудник полиции, то штраф составляет 425 грн. Если же эти действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности, то штраф составляет уже 680 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Итак, за разговор по телефону за рулем инспектор может наложить штраф или изъять удостоверение водителя. Лишение права управления решается судом. При этом, в случае признания судом Вас виновным, изъятое удостоверение водителя можно будет вернуть только после прохождения медицинского осмотра и успешной сдачи в сервисном центре МВД теоретического и практического экзамена.

Такие ограничения для водителей связаны с тем, что при общении по “мобильному” реакция водителя замедляется и он может не вовремя среагировать на аварийную ситуацию. То есть кроме штрафов, такие действия могут привести и к дорожно-транспортному происшествию.

Следует отметить, что согласно ПДД Украины (пункт 2.9 д) есть четкое определение, что водителю запрещено “во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке”. То есть телефоном можно пользоваться с помощью гарнитуры или через громкоговоритель. Также нет прямого запрета на использование телефона, который прижат к уху плечом, но такое использование “мобильных” за рулем также является опасным.