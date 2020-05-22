Покращити звучання бортової аудіосистеми можливо своїми силами. Для цього потрібно трохи грошей, вільний час і кілька грамотних порад – і останніми ми з вами зараз поділимося.

Якщо чесно, причин для незадоволення аудіосистемою може бути багато. Найчастіше можна почути від автовласника: “хочу гучніше” і “хочу якісніше”. Сьогодні ми поговоримо про якість – принаймні з тієї причини, що висока якість звуку, на відміну від гучності, не впливає на безпеку руху.

Правильний звук в салоні авто аж ніяк не означає гучність, критерії якості звучання дещо інші.

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Нагадаємо, що у досвідчених меломанів вважається якісним звучанням:

Чистота. Це означає відсутність сторонніх шумів, які додає до сигналу запису апаратура.

Натуральність. Кожен інструмент з динаміків має звучати так, ніби він звучить у концертному залі. Надмірна “кольоровість” звуків, наднизькі баси, ріжучі високі у ортодоксальних аудіофілів вважаються неприйнятними – хоча в принципі допускаються у композиціях деяких стилів.

Детальність. Кожен звук певного інструменту, кожна нота вокалу (кожна доріжка студійного запису) має чутися окремо, не змішуючись з іншими звукам, що лунають одночасно.

Звукова сцена. В ідеалі слухач має відчувати себе у концертному залі, де кожен інструмент, кожен вокаліст розташований на своєму місці – звідки, відповідно, і повинен долинати звук. Побудувати правильну сцену в салоні автомобіля можна, але така робота по силах тільки інсталяторам високого класу.

Так звані “штатні магнітоли на Android” можуть відтворювати звук справді якісно, але це стосується лише дорогих моделей.

Від чого залежить якість звучання

Говорячи строго, кожен компонент аудіосистеми впливає на звучання. Але якщо йдеться про самостійне вдосконалення, для початку достатньо буде попрацювати з основними частинами.

Головний пристрій. В більшості сучасних авто “голова” інтегрована в торпедо, але варіанти посилити цю “слабку ланку” є.

Підсилювач. Не всі розуміють, що за допомогою додаткового зовнішнього підсилювача можна не лише додати гучності, а в першу чергу – підвищити якість звучання. Щоправда, в більшості випадків для цього доведеться залізти всередину штатної голови, аби зняти там первинний сигнал.

Динаміки. Дуже часто на масових моделях авто з заводу ставлять надійні, але такі собі за звучанням гучномовці. Навіть якщо просто поміняти їх на більш дорогі, буде добре. А якщо при інсталяції гарної акустики задемпфірувати несучу панель кузова жорсткою накладкою і зробити шумоізоляцію об’ємів, ефект буде вражаючим. Нові динаміки – це найпростіший і разом з тим дуже ефективний спосіб поліпшити звук, з якого варто починати процес прокачки аудіосистеми.

Монтаж динаміка через фанерну проставку допомагає зробити звучання більш чистим і детальним: товсте кільце деревини гасить призвуки металу кузова.

За великого бажання можна заглибитись у тему настільки, що поміняти і дроти на чисто мідні, і контакти на позолочені, а також вживити в систему звуковий процесор, а в ланцюг живлення – конденсатор. Але це вже – апгрейд наступного “левела”, про який сьогодні ми не говоримо.

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Дещо про підбор компонентів

Китайські мультимедійні головні пристрої на кшталт “штатної магнітоли на Android”, які масово пропонуються для популярних моделей авто, зорієнтовані на інші переваги. Але ті з них, що коштують ближче до $1000, мають, як не дивно, досить якісне відтворення звуку. Ще один варіант для завзятих меломанів – знайти в інтернеті високоякісний CD-програвач (саме CD, а не MP3) преміального класу, випущений 8 – 10 років тому. І тоді вмонтувати цю другу “голову” десь у вільному місці торпедо. Інсталятори-професіонали часом мають варіанти управління таким “дублером” зі штатних кнопок автомобіля.

На жаль, епоха аудіофільських систем car audio вже у минулому – нинішні “голови” качають компресійну музику з “хмарних” сервісів. Але за бажання ще можна купити дещо подібне до бездоганних Nakamichi.

При виборі нових динаміків будьте уважні, адже більшість акустики в нинішніх магазинах (особливо у невеликих містах) – це гучні і привабливі зовні, але аж ніяк не аудіофільські динаміки. Вимагайте прослуховування перед покупкою. Ще одна проблема при виборі динаміків – геометрія. В багатьох авто сьогодні штатні місця під гучномовці мають нестандартні розміри, в той час як виробники якісної акустики дотримуються класичних форматів: 13,0 см, 16,5 см, 6х9 дюймів и т.д. Врахуйте також те, що вам знадобитись місце для жорстких проставок під динаміки, якщо ви схочете покращити звук і за рахунок правильного акустичного оформлення динамиків.

Акустичні системи – по-народному динаміки – можуть бути двохкомпонентними. Окреме розташування високочастотного і середньо-низькочастотного гучномовців робить звук об’ємніше.

Радимо поекспериментувати з двохкомпонентною акустикою – комплектами з високочастотних твітерів і середньо-низькочастотних мідбасів. При цьому деякі моделі високочастотників виконані у власному корпусі, який не потребує різати панелі інтер’єру авто. А за рахунок піднесення ближче до вух слухачів джерел високих частот можна добитися більш об’ємного звучання.

Рекомендація Авто24

Почніть зі своїх вимог до звучання музики: зрозумійте, який характер звучання ви вважаєте якісним. Для цього напросіться в машину до водія, в якого вже працює добротна аудіосистема, і послухайте кілька композицій різних стилів. Ну а краще всього завітати для консультації до авторитетної інсталяційної майстерні, де вам продемонструють різницю між аудіосистемами різних класів і вимоги до компонентів для відтворення музики різних стилів. Щоправда, після цього треба буде встояти перед спокусою звернутися до цього ательє по повний комплекс послуг. А якщо і не втримаєтеся – може воно і на краще.

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