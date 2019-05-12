Якість звучання аудіосистеми в салоні – річ звичайно, не першорядна, але вельми бажана не тільки для меломанів. Надто вже "ватяний", невиразний звук пропонують чимало штатних гучномовців.

Професійний музикант або інсталятор ніколи не скаже про аудіосистему "якісний звук", фахівці оцінюють "музику" в салоні як "характер звучання". Як мінімум тому, що в кожного меломана свої уявлення про якість: хтось любить баси, комусь подавай побільше високих, хтось слухає симфонічну музику з її широким динамічним діапазоном, а хтось – прихильник шансону, оперних арій або іншої вокальної вишуканості.

Відзначимо, що далеко не все в характері звучання залежить від динаміків – є ж ще і корпуси динаміків, підсилювач, головний пристрій аудіосистеми, і більш "дрібні" фактори – дроти, контакти, фільтри частот. Але починати з динаміків найбільш логічно.

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Справа в тому, що заводські гучномовці, якими комплектуються практично всі сучасні легкові автомобілі, мають лише одну незаперечну перевагу: надійність і довговічність. Оскільки динаміки, як і всі інші вузли автомобіля, повинні чесно відпрацювати гарантійний термін автомобіля. А високі характеристики звучання – це вже атрибут, обов'язковий тільки для моделей преміум-класу, оскільки висококласна акустика коштує досить дорого.

Розподілена компонентна акустика з двома каналами – найбільш прийнятний варіант для фронтальних гучномовців.

Ось і виходить, що навіть при незмінному головному пристрої аудіосистеми, без застосування підсилювачів і побудови розрахованих об’ємів часто вдається досягти поліпшення характеру звучання однією тільки заміною динаміків. Але тут вступає в силу інший фактор – важливо купити акустику дійсно кращу, ніж та, яку поставили на машину на заводі.

Як вибрати динаміки для аудіосистеми

Основних критеріїв вибору гучномовців кілька, і вони можуть бути застосовані як до будь-якого автомобіля, так і до будь-якої штатної аудіосистеми.

1. Кількість смуг. Найпростіший тип динаміків – широкосмугові однокомпонентні. Але для поліпшення звучання можна використовувати двосмугову компонентну акустику – з двокомпонентними гучномовцями: з окремим динаміком-твітером для високих частот і окремим динаміком для середньо-низькочастотного діапазону. Якщо штатні динаміки були односмуговими, то для твітерів двосмугової двухкомпонентной системи доведеться облаштовувати місце своїми силами. Двокомпонентну акустику зазвичай ставлять в передній частині салону (фронтальний канал).

Двоканальна двокомпонентна акустика – найреальніший і доступний варіант забезпечити якісний звук в салоні автомобіля.

2. Тип. Крім одно- і двокомпонентних, динаміки можуть бути коаксіальними. Це фактично дво- або трикомпонентная акустика, але поєднана в одній збірці. З точки зору якості звучання в порівнянні з компонентної акустикою це далеко не ідеальний варіант, але все ж кращий, ніж більшість штатних динаміків. Найкраще місце для коаксиалів – в задній частині салону (тил), довіряти їм фронт вкрай не рекомендується.

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3. Розміри. Взагалі-то, чим більше діаметр дифузора, тим краще. Але для інсталяції більшого динаміка зазвичай потрібні серйозні роботи з переробки інтер'єру – на основі консультацій професійних інсталяторів. На жаль, найпростіший варіант – підбір динаміків “розмір в розмір” – можливий далеко не завжди, оскільки багато штатних гучномовців мають нестандартні розміри.

Для встановлення динаміків розміру, відмінного від штатного, доводиться переробляти двері, застосовуючи кільця-проставки.

4. Потужність. При відсутності додаткового підсилювача динаміки з номінальною потужністю понад 50 Вт по RMS не обов'язкові. Зверніть також увагу на опір динаміка (4-8 Ом): більше штатного можна, менше — небажано.

5. Характеристики. Це головний фактор, що визначає характер звучання: частотні характеристики, чутливість, лінійні спотворення. Складність тут в тому, що параметри штатних динаміків зазвичай ніде не вказані, тому порівнювати з ними нові гучномовці важко. Для багатьох дуже бажаним вважається частотний діапазон 20-18 000 Гц, а діапазон 50-16 000 Гц цілком прийнятний. Показник чутливості високоякісної акустики — не менше 89-95 дБ. Значення нелінійних спотворень і коефіцієнта гармонік для меломана-любителя не завжди зрозумілі, та й не настільки важливі.

Коаксіальні динаміки бувають дво- і трьохсмугові. Але вони не відрізняються такою якістю передачі звуку, як розподілена компонентна акустика, тому застосовуються все рідше.

Рекомендація Авто24

Наведених нами порад досить, щоб підібрати для бюджетного автомобіля динаміки, як то кажуть, в першому наближенні. Тож вам майже напевно вдасться укомплектувати аудіосистему акустикою більш високого класу. Але якщо ви серйозно стурбовані створенням в салоні системи, близької до аудіофільскої, краще залучити консультантів з певним досвідом. Хоча повинні застерегти – таких сьогодні небагато навіть у великих містах.

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