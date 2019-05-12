Качество звучания аудиосистемы в салоне – вещь конечно, не первостепенная, но весьма желательная не только для меломанов. Слишком уж «ватный», невыразительный звук предлагают многие штатные громкоговорители.

Профессиональный музыкант или инсталлятор никогда не скажет про аудиосистему “качественный звук”, специалисты оценивают “музыку” в салоне как “характер звучания”. Как минимум потому, что у каждого меломана свои представления о качестве: кто-то любит басы, кому-то подавай побольше высоких, кто-то слушает симфоническую музыку с ее широчайшим динамическим диапазоном, а кто-то – поклонник шансона, оперных арий или других вокальных изысков.

Отметим, что далеко не все в характере звучания зависит от динамиков – есть ведь еще и корпуса динамиков, усилитель, головное устройство аудиосистемы, и более “мелкие” факторы – провода, контакты, фильтры частот. Но начинать с динамиков наиболее логично.

Читайте также: Новые звуки в салоне во время движения авто: что они означают

Дело в том, что заводские громкоговорители, которыми комплектуются практически все современные легковые автомобили, имеют лишь одно неоспоримое достоинство: надежность и долговечность. Поскольку динамики, как и все другие узлы автомобиля, должны честно отработать гарантийный срок автомобиля. А высокие характеристики звучания – это уже атрибут, обязательный только для моделей премиум-класса, поскольку высококлассная акустика стоит весьма дорого.

Разнесенная компонентная акустика с двумя каналами – наиболее приемлемый вариант для громкоговорителей фронта.

Вот и выходит, что даже при неизменном головном устройстве аудиосистемы, без применения усилителей и построения рассчитанных объемов часто удается достичь улучшения характера звучания одной только заменой динамиков. Но тут вступает в силу другой фактор – важно купить акустику действительно лучшую, чем та, которую поставили на машину на заводе.

Как выбирать динамики для аудиосистемы

Основных критериев выбора громкоговорителей несколько, и они применимы как к любому автомобилю, так и к любой штатной аудиосистеме.

1. Количество полос. Простейший тип динамиков – широкополосные однокомпонентные. Но для улучшения звучания можно использовать двухполосную компонентную акустику – с двухкомпонентными громкоговорителями: с отдельным динамиком-твитером для высоких частот и отдельным динамиком для средне-низкочастотного диапазона. Если штатные динамики были однополосными, то для твитеров двухполосной двухкомпонентной системы придется обустраивать место своими силами. Двухкомпонентную акустику обычно ставят в передней части салона (фронтальный канал).

Двухканальная двухкомпонентная акустика – самый реальный и доступный вариант обеспечить качественный звук в салоне авто.

2. Тип. Кроме одно- и двухкомпонентных, динамики могут быть коаксиальными. Это фактически двух- или трехкомпонентная акустика, но совмещенная в одной сборке. С точки зрения качества звучания по сравнению с компонентной акустикой это далеко не идеальный вариант, но все же лучший, чем многие штатные динамики. Лучшее место для коаксиалов – в задней части салона (тыл), доверять им фронт настоятельно не рекомендуется.

Читайте также: Тюнинг фар: только не ксенон

3. Размеры. Вообще-то, чем больше диаметр диффузора, тем лучше. Но для установки более крупного динамика обычно нужны серьезные работы по переделке интерьера – на основе консультаций профессиональных инсталляторов. К сожалению, простейший вариант – подбор динамиков «размер в размер» – возможен далеко не всегда, поскольку многие штатные громкоговорители имеют нестандартные размеры.

Для установки динамиков размера,отличного от штатного, приходится переделывать двери, применяя кольца-проставки.

4. Мощность. При отсутствии дополнительного усилителя динамики с номинальной мощностью более 50 Вт по RMS не обязательны. Обратите также внимание на сопротивление громкоговорителей (4 – 8 Ом): больше штатного можно, меньше – нежелательно.

5. Характеристики. Это главный фактор, определяющий характер звучания: частотные характеристики, чувствительность, линейные искажения. Сложность тут в том, что параметры штатных динамиков обычно нигде не указаны, поэтому сравнивать с ними новые громкоговорители затруднительно. Для многих очень желаемым считается частотный диапазон 20 - 18 000 Гц, а диапазон 50 – 16 000 Гц вполне приемлемый. Показатель чувствительности высококачественной акустики — не менее 89 - 95 дБ. Значения нелинейных искажений и коэффициента гармоник для меломана-любителя не всегда понятны, да и не столь важны.

Коаксиальные динамики бывают двух- и трехполосными. Но они не отличаются таким качеством передачи звука, как разнесенная компонентная акустика, поэтому применяются все реже.

Рекомендация Авто24

Приведенных нами советов достаточно, чтобы подобрать для бюджетного автомобиля динамики, как говорится, в первом приближении. Так что вам почти наверняка удастся укомплектовать аудиосистему акустикой более высокого класса. Но а если вы всерьез озаботились постройкой в салоне системы, близкой к аудиофильской, лучше привлечь консультантов с определенным опытом. Хотя должны предостеречь – таких сегодня немного даже в крупных городах.

Читайте также: Запахи в салоне: что означают и как реагировать на ароматы в авто