Питання це виникає не так часто, і тим складніше отримати на нього чітку відповідь. Портал Авто24 розібрався з цією проблемою, враховуючи, що запити автомеломана можуть бути різними.

Потреба купити нові динаміки для автомобіля може виникнути при бажанні радикально поліпшити звук в салоні, при пошкодженні динаміка під час неграмотного ремонту або в ДТП. Нарешті, динамік може просто вийти з ладу природним шляхом – через згорілу котушку, зотлілого від вологи дифузора або провідників, що обірвалися.

Компонентна акустика зазвичай складається з двох пар динаміків – високочастотних (твітери) і середньо-низькочастотних (мідбаси).

При виборі нових динаміків майте на увазі, що штатна акустика на багатьох автомобілях відрізняється від стандартних розмірів (діаметр і глибина, розташування кріпильних отворів).

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Магазин

У спеціалізованому магазині швидше за все буде великий вибір недорогих комплектів, хоча у великому місті можна очікувати наявність на вітринах акустики з висококласним звучанням. Важливо, що тут можна роздивитись товар, оцінити його дизайн і зовнішній вигляд на предмет якості виконання. У деяких магазинах є можливість послухати динамік в корпусі, тобто в умовах, наближених до реальних умов його роботи.

Скористайтеся можливістю порівняти роботу компонентної (з декількох динаміків) і унітарної акустики. З іншого боку, зовсім необов'язково, що тут вам запропонують надійні і безвідмовні вироби – дешеві моделі не можуть бути довговічними.

Інтернет

В принципі, в мережі можна знайти той же товар, що і в першому випадку, але помітно дешевше – зате без можливості потримати динаміки в руках і порівняти варіанти, не кажучи вже про прослуховування. Кращі інтернет-магазини дають гарантію і приводять характеристики кожної моделі з безліччю фотографій, але строго кажучи, сухі цифри і картинки для покупця малокорисні: динамік потрібно слухати. Тому інтернет-магазином можна скористатися, якщо вам важливий в першу чергу зовнішній вигляд динаміків і точно відомі потрібні розміри.

Штатні динаміки відомим автовиробникам зазвичай постачають маститі компанії caraudio, що не завжди відображено на етикетках.

Розборка

Це хороший варіант купити недорого надійні гучномовці, причому велика ймовірність, що тут вам трапиться саме ваш розмір, з аналогічної моделі автомобіля. Якщо навіть не так, часто працівники таких майданчиків можуть підказати, від якої іншої моделі на вашу підійде динамік або динамік в зборі з подіумом. Зате ніяких порад щодо особливостей звучання ви тут не отримаєте, та й чекати чогось особливого від автомобільних динаміків на розборці не варто: на масових автомобілях 1990-х – початку 2000-х років динаміки були добротними, проте не відрізнялися високими акустичними характеристиками.

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Інсталяційна студія

Майстри-встановники іноді пропонують на продаж динаміки для автомобіля, але тут ви не знайдете дешеві моделі, всі вони будуть високого класу. В майстерні у вас найбільший шанс отримати компетентну консультацію щодо характеру звучання кожної моделі, причому з урахуванням місця, де придбана акустика буде працювати. І тільки тут ви зможете послухати, як звучить висококласна, професійно встановлена ​​аудіосистема в салоні автомобіля. Можливо, вам сподобається, і ви замовите в ательє не тільки динаміки, але і їх грамотну установку – а то і повний апгрейд вашої "музики".

Професіонали, які займаються організацією правильної музичної сцени в салоні автомобіля, можуть дати корисні рекомендації щодо вибору динаміків.

Рекомендація Авто24

Майте на увазі, що оцінити якість звучання динаміка для автомобіля, коли він лежить на столі, можна дуже приблизно. Кількість і рівень високих частот ще можна так-сяк відзначити, але низькі в таких умовах передаються погано, не кажучи вже про детальність, натуральність та інші високі матерії. На характер звучання акустичної системи впливає так зване акустичне оформлення гучномовця – розмір, форма і матеріал корпусу, в який він встановлений (в нашому випадку корпусом найчастіше виступає внутрішньої об’єм дверей або багажника). Тому "слухайте" динамік не в руках, а міцно закріпленим на його місці, нехай навіть в чужій машині.

І якщо вже вам випала нагода розібрати двері, не пошкодуйте трохи часу і грошей, щоб поліпшити шумоізоляцію – оклейте вібро-і шумоізоляційними матеріалами хоча б найбільші панелі дверей. Насправді це не дуже дорого, а звучання може поліпшити.

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