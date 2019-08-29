Вопрос этот возникает не так часто, и тем сложнее получить на него толковый ответ. Портал Авто24 разобрался с этой проблемой, учитывая, что запросы автомеломана могут быть разными.

Потребность купить новые динамики для автомобиля может возникнуть при желании радикально улучшить звук в салоне, при повреждении громкоговорителя во время неграмотного ремонта или в ДТП. Наконец, динамик может просто выйти из строя естественным путем – из-за сгоревшей катушки, истлевшего от влаги диффузора или оборвавшихся проводников.

Компонентная акустика обычно состоит из двух пар динамиков – высокочастотных (твиттеры) и средне-низкочастотных (мидбасы).

При выборе новых динамиков имейте в виду, что штатная акустика на многих автомобилях отличается от стандартных размеров (диаметр и глубина, расположение крепежных отверстий).

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Магазин

В специализированном магазине скорее всего будет большой выбор недорогих комплектов, хотя в большом городе можно ожидать наличие на витринах акустики с высококлассным звучанием. Важно, что здесь можно потрогать товар, оценить его дизайн и внешний вид на предмет качества исполнения. В некоторых магазинах есть возможность послушать динамик в корпусе, то есть в условиях, приближенных к реальным условиям его работы. Воспользуйтесь возможностью сравнить работу компонентной (из нескольких громкоговорителей) и унитарной акустики. С другой стороны, совсем необязательно, что здесь вам предложат надежные и безотказные изделия – дешевые модели не могут быть долговечными.

Интернет

В принципе, в сети можно найти тот же товар, что и в первом случае, но заметно дешевле – зато без возможности подержать динамики в руках и сравнить варианты, не говоря уже о прослушивании. Лучшие интернет-магазины дают гарантию и приводят характеристики каждой модели с множеством фотографий, но строго говоря, сухие цифры и картинки для требовательного покупателя малополезны: динамик нужно слушать. Поэтому интернет-магазином можно воспользоваться, если вам важен в первую очередь внешний вид динамиков и точно известны нужные размеры.

Штатные динамики известным автопроизводителям обычно поставляют маститые компании caraudio, что не всегда отражено на этикетках.

Разборка

Это хороший вариант купить недорого надежные громкоговорители, причем велика вероятность, что здесь вам попадется именно ваш размер, с аналогичной модели авто. Если даже не так, часто работники таких площадок могут подсказать, от какой другой модели на вашу подойдет динамик или динамик в сборе с подиумом. Зато никаких советов по особенностям звучания вы здесь не получите, да и ждать чего-то особенного от автомобильных динамиков с разборки не стоит: на массовых авто 1990-х – начала 2000-х годов громкоговорители были добротными, но не отличались высокими акустическими характеристиками.

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Инсталляционная студия

Мастера-установщики иногда предлагают к продаже громкоговорители для автомобиля, но здесь вы не найдете дешевые модели, все они будут высокого класса. В мастерской у вас самый большой шанс получить компетентную консультацию по характеру звучания каждой модели, причем с учетом места, где покупаемая акустика будет работать. И только здесь вы сможете послушать, как звучит высококлассная, профессионально установленная аудиосистема в салоне автомобиля. Возможно, вам понравится, и вы закажете в ателье не только динамики, но и их грамотную установку – а то и полный апгрейд вашей “музыки”.

Профессионалы, занимающиеся организацией правильной музыкальной сцены в салоне авто, могут дать полезные рекомендации по выбору динамиков.

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что оценить качество работы динамика для автомобиля, когда он лежит на столе, можно весьма приблизительно. Количество и уровень высоких частот еще можно худо-бедно отметить, но низкие (басы) в таких условиях передаются плохо, не говоря уже о детальности, натуральности и прочих высоких материях. На характер звучания акустической системы влияет так называемое акустическое оформление громкоговорителя – размер, форма и материал корпуса, в котором он установлен (в нашем случае корпусом чаще всего выступает внутренней объем дверей или багажника). Поэтому “слушайте” динамик не в руках, а прочно закрепленным на его месте, пусть даже в чужой машине.

И если уж вам выпал случай разобрать двери, не пожалейте немного времени и денег, чтобы улучшить шумоизоляцию – оклейте вибро- и шумоизоляционными материалами хотя бы самые большие панели дверей. На самом деле это не очень дорого, а звучание может улучшить.

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