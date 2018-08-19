Автомобілі по всьому світу допрацьовуються як самостійно, так і в спеціалізованих тюнінг-ательє. Однак не всі широко використовувані види тюнінгу законні.

Як правило, обмеження пов'язані з безпекою і екологічністю транспортного засобу. В Україні деякі з цих обмежень існують, але виконуються виключно на добровільній основі – так само, як обмеження швидкісного режиму при відсутності фото - і видо фіксації.

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Тонування скла і світлових приладів



Саме по собі тонування не є чимось небезпечним, і не заборонена, якщо відповідає загальноприйнятим стандартам світлопропускної здатності скла. Цими самими стандартами встановлено, що на лобовому і бічному передньому стклі тонування повинно бути мінімальним, щоб забезпечити водієві безпечне водіння.

Але в деяких країнах навіть така тонування заборонено, зважаючи на те, що дорожня поліція повинна спостерігати за діями водія всередині салону, щоб уникнути різних ексцесів.

Тонування фар і інших світлових приладів знижує їх світлопропускну здатність. У темний час доби або в умовах поганої видимості це може призвести до аварійної ситуації на дорозі.

Прямоточні глушники



В більшості країн світу заборонено вносити будь-які зміни в конструкцію вихлопної системи. Установка "прямотоков" погіршує екологічність викидів і підвищує рівень шуму від працюючого двигуна. Тобто ричить движок, звичайно, доречний на закритій гоночній трасі або яких-небудь інших змагання, але аж ніяк не в повсякденному житті міста.

Крім того, майже завжди при установці "прямотоку" видаляють каталітичний нейтралізатор. Тут вже про відповідність автомобіля екостандартам і говорити не доводиться.

Самостійно встановлений ксенон



Це проблема добре знайома нашим водіям. Любителі зекономити встановлюють ксенон без будь-яких регулювань у непристосовані для цього заводські фари з розсіювачем без лінз. Цей вид тюнінга, на жаль, дуже популярний в Україні.

Якщо ви ставите питанням, чому ж заборонений спосіб поліпшити огляд при поганій видимості, то ось вам відповідь – на відміну від водія, якому все прекрасно видно, що рухається на зустріч не видно нічого. Занадто яскраве не сфокусованесвітло просто засліплює.

Краще всього, якщо подібний елемент освітлення буде встановлюватися на заводі, в крайньому випадку, можна встановити лампу в лінзову оптику. При заводській установці обов'язковими умовами є автоматичне регулювання рівня світла фар (для цього на важелі підвіски встановлюють спеціальні датчики) і наявність омивача фар.