В Україні всі міжміські автобуси з 2019 року хочуть обладнати ременями безпеки і тахографами.

З січня 2019 року в Україні хочуть заборонити перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки. Такий проект підготувало Міністерство інфраструктури, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу "Кібербезпека та проекти цифрових трансформацій у морській галузі" в Києві.

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Нововведення стосується міжміських і міжнародних автобусів. Вони повинні бути обладнані обмежувачами швидкості. Крім того, проектом заборонено перевезення більше 9 пасажирів в транспорті, який не обладнаний тахографом.

Як показує аналіз причин ДТП, 97% усіх пригод відбувається через порушення правил маневрування, перевищення швидкості, несправність транспортного засобу, виїзд на смугу зустрічного руху.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про будівництво Hyperloop в Україні.