Під час засідання Кабінету Міністрів України було схвалено Національну транспортну стратегію на період до 2030 року "Drive Ukraine 2030".

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав стратегію програмним документом, який визначатиме розвиток транспортної та інфраструктурної галузей найближчі 12 років: “Так, документ є досить модерновим і спрямованим не тільки на вирішення проблем сьогодення, а на створення нової інфраструктурної реальності”, сказав чиновник.

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За словами Володимира Омеляна, стратегічною метою є інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури. “Ми повинні вийти з-за меж внутрішньоукраїнського мислення і ставити перед собою глобальні цілі”, говорить пан Омелян.

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Серед заявлених цілей: будівництво 10 автобанів, 50 аеропортів, зростання швидкості поїздів до 150 км/год, Укрпошта що займає 70% ринку, Hyperloop, 100% електричного громадського транспорту та інші речі які зараз звучать,м’яко кажучи, фантастично.