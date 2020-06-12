Поклонники игровой серии Gran Turismo уже заждались седьмой части симулятора, а новое поколение PlayStation ждали все любители виртуальных развлечений.
Gran Turismo 7 вошел в стартовую линейку игр для новой Sony PlayStation 5. Производитель только анонсировал новое устройство, не уточняя, когда он (а значит и игра) появится на рынке. По неофициальной информации это произойдет в промежутке времени между августом и декабрем этого года.
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Sony провела долгожданную презентацию товарного вида PlayStation 5, в рамках которой показала следующее поколение игровой консоли и стартовую линейку игр для нее. Цена и время появления консоли остаются неизвестными, однако до конца лета Sony пообещала раскрыть характеристики PS5 и провести полноценную презентацию с публикацией всех характеристик ближе к концу лета.
На анонсовой презентации Sony показала немало игр, среди которых есть фирменные эксклюзивные проекты и мультиплатформенные. На старте для PlayStation 5 будет предложено 38 игр, 25 из них уже известны. Большинство игр будет доступно и на текущем поколении консолей. Список выглядит следующим образом:
- Gran Turismo 7
- Grand Theft Auto 5 Enhanced
- Hitman III
- Astro Bot
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- GhostWire Tokyo
- NBA 2K21
- Bugsnax
- Deathloop
- Resident Evil: Village
- Pragmata
- Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)
- Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)
- Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)
- Destruction AllStars (ексклюзив PS5)
- Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)
- Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)
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Sony Computer Entertainment представила анонсову информацию об игре Gran Turismo 7 с невероятно реалистичной графикой и интересным игровым процессом. Также издатель опубликовал список автомобилей для новой игры:
- Acura NSX
- Acura NSX GT3
- Aston Martin DB11
- Aston Martin DBR9
- BAC Mono
- Chevrolet C2 Corvette
- Chevrolet C3 Corvette
- Chevrolet C7 R
- Dodge Viper/GTS
- Dodge Viper GT3
- Ford GT40
- Ford GT
- Jaguar E-Type
- Lamborghini Murcielago
- Lamborghini Diablo
- Mazda RX-Vision GT3
- Porsche 917
- Porsche Carrera GT
- Porsche 996 GT1
- Porsche Carrera (вінтажний гоночний болід)
- Subaru WRX GT3
- Toyota Supra GT3
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