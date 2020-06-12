Поклонники игровой серии Gran Turismo уже заждались седьмой части симулятора, а новое поколение PlayStation ждали все любители виртуальных развлечений.

Gran Turismo 7 вошел в стартовую линейку игр для новой Sony PlayStation 5. Производитель только анонсировал новое устройство, не уточняя, когда он (а значит и игра) появится на рынке. По неофициальной информации это произойдет в промежутке времени между августом и декабрем этого года.

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Sony провела долгожданную презентацию товарного вида PlayStation 5, в рамках которой показала следующее поколение игровой консоли и стартовую линейку игр для нее. Цена и время появления консоли остаются неизвестными, однако до конца лета Sony пообещала раскрыть характеристики PS5 и провести полноценную презентацию с публикацией всех характеристик ближе к концу лета.

На анонсовой презентации Sony показала немало игр, среди которых есть фирменные эксклюзивные проекты и мультиплатформенные. На старте для PlayStation 5 будет предложено 38 игр, 25 из них уже известны. Большинство игр будет доступно и на текущем поколении консолей. Список выглядит следующим образом:

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto 5 Enhanced

Hitman III

Astro Bot

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

GhostWire Tokyo

NBA 2K21

Bugsnax

Deathloop

Resident Evil: Village

Pragmata

Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)

Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)

Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)

Destruction AllStars (ексклюзив PS5)

Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)

Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)

Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)

Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)

Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)

Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)

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Sony Computer Entertainment представила анонсову информацию об игре Gran Turismo 7 с невероятно реалистичной графикой и интересным игровым процессом. Также издатель опубликовал список автомобилей для новой игры:

Acura NSX

Acura NSX GT3

Aston Martin DB11

Aston Martin DBR9

BAC Mono

Chevrolet C2 Corvette

Chevrolet C3 Corvette

Chevrolet C7 R

Dodge Viper/GTS

Dodge Viper GT3

Ford GT40

Ford GT

Jaguar E-Type

Lamborghini Murcielago

Lamborghini Diablo

Mazda RX-Vision GT3

Porsche 917

Porsche Carrera GT

Porsche 996 GT1

Porsche Carrera (вінтажний гоночний болід)

Subaru WRX GT3

Toyota Supra GT3

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