Поклонники игровой серии Gran Turismo уже заждались седьмой части симулятора, а новое поколение PlayStation ждали все любители виртуальных развлечений.

Gran Turismo 7 вошел в стартовую линейку игр для новой Sony PlayStation 5. Производитель только анонсировал новое устройство, не уточняя, когда он (а значит и игра) появится на рынке. По неофициальной информации это произойдет в промежутке времени между августом и декабрем этого года.

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Sony провела долгожданную презентацию товарного вида PlayStation 5, в рамках которой показала следующее поколение игровой консоли и стартовую линейку игр для нее. Цена и время появления консоли остаются неизвестными, однако до конца лета Sony пообещала раскрыть характеристики PS5 и провести полноценную презентацию с публикацией всех характеристик ближе к концу лета.

На анонсовой презентации Sony показала немало игр, среди которых есть фирменные эксклюзивные проекты и мультиплатформенные. На старте для PlayStation 5 будет предложено 38 игр, 25 из них уже известны. Большинство игр будет доступно и на текущем поколении консолей. Список выглядит следующим образом:

  • Gran Turismo 7
  • Grand Theft Auto 5 Enhanced
  • Hitman III
  • Astro Bot
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • GhostWire Tokyo
  • NBA 2K21
  • Bugsnax
  • Deathloop
  • Resident Evil: Village
  • Pragmata
  • Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)
  • Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)
  • Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)
  • Destruction AllStars (ексклюзив PS5)
  • Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)
  • Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)

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Sony Computer Entertainment представила анонсову информацию об игре Gran Turismo 7 с невероятно реалистичной графикой и интересным игровым процессом. Также издатель опубликовал список автомобилей для новой игры:

  • Acura NSX
  • Acura NSX GT3
  • Aston Martin DB11
  • Aston Martin DBR9
  • BAC Mono
  • Chevrolet C2 Corvette
  • Chevrolet C3 Corvette
  • Chevrolet C7 R
  • Dodge Viper/GTS
  • Dodge Viper GT3
  • Ford GT40
  • Ford GT
  • Jaguar E-Type
  • Lamborghini Murcielago
  • Lamborghini Diablo
  • Mazda RX-Vision GT3
  • Porsche 917
  • Porsche Carrera GT
  • Porsche 996 GT1
  • Porsche Carrera (вінтажний гоночний болід)
  • Subaru WRX GT3
  • Toyota Supra GT3

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