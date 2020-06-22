Лишь в ноябре 2019 года была выпущена последняя игра серии Need For Speed под названием Heat, а на следующий год уже запланирован релиз следующей.

Несколько предыдущих игр Need For Speed ​​Heat были созданы разработчиками студии Ghost Games. Создание новой игры отдали студии Criterion, связанной с более ранними версиями. И возвращение Criterion в дело выглядит многообещающим.

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NFS 2021 – возвращение в мир незаконных уличных гонок, с преследованием полицией, как в игре NFS Hot Pursuit и NFS Most Wanted, 2010 и 2012 годов. Обе игры были блестяще сделаны и выделялись в свое время, и до сих пор являются одними из самых впечатляющих игр серии NFS.

Таким образом, есть все основания надеяться на лучшее от создателей этих знаковых серий игры Need For Speed ​​и официальный тизер только подтверждает это.

Главными героями короткого видео следующей NFS стали Nissan 180SX 1996 года и Porsche 911 GT3 RS поколения 991.2. Оба выглядят невероятно реалистично.

Следующая серия игры Need For Speed планируется к дебюту на вторую половину 2021 года, как всегда, под эгидой Electronic Arts. Надеемся увидеть больше тизеров в ближайшие месяца.

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