Грандиозная коллекция включает детский транспорт выпущенный с 1920-х годов.

Педальные машинки – это не только автомобили. На аукцион R.M. Sotheby's выставлены мотоциклы, лодки, самолеты из детских мечтаний тех, кто сегодня уже играет с внуками.

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Несколько лотов на аукционе имеют возраст около ста лет – они были выпущены в 1920-х годах. Но подавляющее большинство техники относится к периоду между 40-ми и 60-ми годами прошлого века.

Ford, Chevrolet, Pontiac, Oldmobile – среди этих игрушек можно найти практически любую американскую марку автомобилей, некоторые сегодня уже не существуют. Подавляющее большинство машинок было отреставрировано, хотя некоторые имеют оригинальный вид, очень даже неплохой, несмотря на возраст.

Фото: педальные машинки, выставленные на торгах / R.M. Sotheby's

Большинство лотов отобраны в галерее выше, но на сайте аукциона есть полная галерея изображений для каждой из 53 педальных машинок.

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