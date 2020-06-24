В Киеве сняли фантастический Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года. Таких автомобилей выпустили всего 26 и сейчас они стоят десятки миллионов.

С аукционов Mercedes 540K Special Roadster продают примерно за 10 млн. долларов. Это классический довоенный Мерседес с большим количеством хрома и очень длинным капотом.

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Для своего времени это был настоящий технический прорыв. Например, это первый в мире серийный авто с 5-ступенчатой МКПП. Под капотом авто – 5,4-литровая компрессорная восьмерка мощностью 180 л. с. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.

Впрочем, велика вероятность, что перед нами – не настоящий Мерседес 540К, а качественная копия. Авто уже видели ранее в столице и под Киевом. К слову, украинские мастера ранее уже воссоздали купе Mercedes 540K Autobahn Kurier.

А еще на одном из фото замечено второе легендарное авто. Речь идет о Ford Mustang Shelby Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд".

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