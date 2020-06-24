У Києві зняли фантастичний Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 року. Таких автомобілів випустили всього 26 і зараз вони коштують десятки мільйонів.

З аукціонів Mercedes 540K Special Roadster продають приблизно за 10 млн. доларів. Це класичний довоєнний Мерседес з великою кількістю хрому і дуже довгим капотом.

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Для свого часу це був справжній технічний прорив. Наприклад, це перший в світі серійний авто з 5-ступінчастою МКПП. Під капотом авто - 5,4-літрова компресорна вісімка потужністю 180 к. с. Максимальна швидкість становить 170 км / год.

Втім, велика ймовірність, що перед нами - не справжній Мерседес 540К, а якісна копія. Авто вже бачили раніше в столиці і під Києвом. До слова, українські майстри раніше вже відтворили купе Mercedes 540K Autobahn Kurier.

А ще на одному з фото помітний інший легендарний авто. Йдеться про Ford Mustang Shelby Eleanor з фільму “Викрасти за 60 секунд”.

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