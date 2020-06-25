Човен за $295 тисяч плюс пара машин ще на $110 тисяч дорівнює $405 тисяч на дні озера.

Біда не приходить одна, говорить народна мудрість. До одного власника швидкісного катера із США біда прийшла тричі за один день.

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Історія трапилась на озері Кедр у штаті Індіана. Все розпочалась з того, що Джефф Біанкі вирішив покатати свою родину на новенькому, придбаному у травні, моторному човні AL26 Parvati. Вартість такого катера починається з 295 тисяч доларів. Для спуску на воду він використовував свій Jeep Wrangler та прикріплений до нього причіп. Лебідку за 1500 доларів власник човна чомусь пошкодував встановити і спуск відбувався примітивним способом – з’їздом машини рампою.

Невідомо, в який момент та що саме пішло не так, але човен зачерпнув води та почав тонути. Намагаючись його врятувати, власник подався на позашляховику просто в озеро. Затопивши Jeep своєї дружини, він спробував ще раз, на своєму Ford F-150 Raptor, але з тим же результатом. Уся техніка опинилась під водою.

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