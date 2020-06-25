Човен за $295 тисяч плюс пара машин ще на $110 тисяч дорівнює $405 тисяч на дні озера.
Біда не приходить одна, говорить народна мудрість. До одного власника швидкісного катера із США біда прийшла тричі за один день.
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Історія трапилась на озері Кедр у штаті Індіана. Все розпочалась з того, що Джефф Біанкі вирішив покатати свою родину на новенькому, придбаному у травні, моторному човні AL26 Parvati. Вартість такого катера починається з 295 тисяч доларів. Для спуску на воду він використовував свій Jeep Wrangler та прикріплений до нього причіп. Лебідку за 1500 доларів власник човна чомусь пошкодував встановити і спуск відбувався примітивним способом – з’їздом машини рампою.
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