Цінник – відповідний.

Італійський автовиробник співпрацював з Italian Sea Group, щоб створити “кишенькову яхту” для людей з глибокими кишенями. Перший екземпляр розкішного катера спустять на воду на початку наступного року.

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Будівництво човнів ведеться на верфі Tecnomar. Цифровий індекс у назві Lamborghini 63 – це відсилання до 1963 року, в якому була заснована компанія “Ламборґіні”. У проектуванні брала участь дизайнерська студія Lamborghini Centro Stile, а головним джерелом натхнення послужила найпотужніший серійний суперкар марки – 819-сильний гібрид Sian FKP 37.

Довжина крузера для денних прогулянок – 19 метрів. Завдяки карбоновівй конструкції важить катер лише 24 тонни. У рух його приводить пара 24,2-літрових 2000-сильних дизелів MAN V12. Вони дозволяють судну розвивати швидкість у 60 вузлів – це 111 км/год.



Корпус і верхня частина човна являє собою морську інтерпретацію екстер'єру Miura та Countach. Аеродинамічний зйомний дах є натяком на родстери марки, а оптика виконана в стилі Sian FKP 37 та концепту Terzo Millennio.

Tecnomar Lamborghini 63 оцінюється у базові 3 мільйони доларів. Для салону розробили два основні варіанти дизайну і програму персоналізації Lamborghini Ad Personam з широким вибором відтінків і матеріалів.

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