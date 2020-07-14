Это как BMW X3, только с электромотором. Известны характеристики и цена новинки.

Баварцы выводят на рынок свой полностью электрический компактный кроссовер едва ли не последними в классе, но сразу метят в лидеры.

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Предсерийный концепт электрического кроссовера BMW iX3 был представлен более чем два года назад. За это время конкуренты успели вывести на рынок Jaguar I-Pace, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC. А еще и вездесущая Tesla со своим Model Y.



В Мюнхене решили модернизировать и модифицировать шасси и кузов BMW X3 для превращения его в iX3. Производитель заявляет, что это первая серийная модель с электрической силовой установкой пятого поколения, что предусматривает модульную архитектуру и отказ от дорогих металлов.

Фото: BMW iX3 / BMW

Внешне электрический кроссовер можно узнать по характерным колесным дискам – большим и узким, с аэродинамическим дизайном, закрытыми "ноздрями" и контрастными декоративными вставками.

BMW iX3 сейчас предложен исключительно в заднеприводном исполнении, хотя главные соперники имеют полноприводную трансмиссию в базовом оснащении. Это может означать появление более производительной и дорогой версии модели позже. Зато в базовую комплектацию iX3 включена адаптивная пружинная подвеска.

Фото: силовая установка BMW iX3 / BMW

Электромотор кроссовера имеет отдачу в 286 л.с. и 400 Нм. Первую сотню на спидометре авто набирает за 6,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч. Блок литий-ионных аккумуляторов под полом обеспечивает пробег в 460 км. От зарядной станции мощностью 150 кВт батарею можно зарядить на 80% за 34 минуты.

Фото: салон BMW iX3 / BMW

Интерьер электрокара также близок к X3, только виртуальная приборная панель здесь предлагается в базовом оснащении. Багажник iX3 немного меньше, чем у версий с ДВС – 510 литров, вместо 550, или 1560/1600 со сложенным задним диваном.

Базовое оснащение модели также включает светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, электропривод пятой двери, продвинутый круиз-контроль и фирменный комплекс электронных помощников.

BMW iX3 будут выпускать не в Германии и не в США – iX3 также станет первой глобальной моделью, выпущенной в Китае. Производство налажено на заводе BMW-Brilliance в Шэньяне, откуда их будут экспортировать, в том числе, и в Германию. Известно, что баварцам китайские BMW обойдутся минимум в 68 тысяч евро.

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