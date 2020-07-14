Компания Ford провела долгожданную презентацию возрожденной иконы своего модельного ряда и показала целую линейку моделей под названием Bronco. О новинке известно абсолютно все: технические характеристики, комплектации, цены. Дилеры уже принимают заказы.

Ford решил сразу раскрыть максимум информации о новом Bronco и показал семь исполнений внедорожника-трансформера. И одну модификацию, у которой есть еще пять своих исполнений. Все хороши.

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Ford Bronco шестой генерации, как и все его древние предшественники, остался рамным внедорожником. Новинка дебютировала сразу в двух версиях: Ford Bronco и Ford Bronco Sport, которые заметно различаются между собой внешне и внутри. Обе будут предлагаться в двух типах кузова – трехдверном и пятидверном. У каждой версии будет собственный набор пакетных комплектаций.

Фото: старый и новый Ford Bronco / Ford

Фордовцам, кажется, удалось совместить стилистику классических Bronco, последний из которых сошел с конвейера четверть века назад, с новейшими инженерными разработками и смелыми конструкторскими решениями. Новинка имеет дуалистический характер и позиционируется, как авто для любителей активного отдыха и самого сурового бездорожья. Новый “Бронко” сочетает прочность пикапов F-серии, спортивный дух маслкара Mustang и функциональный дизайн, вдохновленный оригинальным Bronco образца 1965 года”, – говорит гендиректор Ford Джим Фарли.

Ford Bronco 2021

Внедорожник оснащен полноприводной трансмиссией с распределительной коробкой с тремя режимами и передаточным отношением пониженной передачи 2,72:1. Опционно предлагается электромеханический блок с функцией On-Demand 4H и передаточным отношением 3,06:1. Независимая передняя подвеска, мосты Dana с блокировкой дифференциалов, продвинутая система стабилизации, семь режимов работы ездовой электроники, круиз-контроль для бездорожья – Bronco действительно готов покорить самые трудные маршруты.

Фото: Ford Bronco 2021 / Ford

Производитель заявляет, что у Ford Bronco самые большие в классе клиренс (29,5 см), глубина брода (до 85 см), хода подвески (на 17% больше, чем у ближайших конкурентов) и еще целый ряд параметров. Возможностей на бездорожье модели добавляют стандартные буксировочные проушины спереди и сзади, опционные силовые бамперы с креплением лебедки, стальная защита двигателя, трансмиссии и топливного бака, 35-дюймовые шины, крепление на передних крыльях, выдерживающее нагрузку в 68 кг, для перевозки длинномеров.

Фото: пятидверный Ford Bronco 2021 / Ford

Все пятидверные модели Bronco имеют четырехсекционную съемную крышу, а крыша тридверних машин поделена на три секции. Безрамочные двери также снимаются, причем с меньшими усилиями, чем у конкурентов. При этом зеркала остаются, поскольку размещены на кузове, возле передних стоек.

Самобытный интерьер, в то же время, имеет заметное сходство с салоном предшественника. Покупателям будет доступна новейшая мультимедийная система SYNC4 с 12-дюймовым экраном, беспроводной интеграцией смартфонов, навигацией со встроенными внедорожными маршрутами, внедорожной версией системы кругового обзора и другими вещами для тех, кому нужен внедорожник, а не кроссовер.

Линейка моторов для Bronco включает пару бензиновых агрегатов EcoBoost – 2.3-турбо на 274 л.с. и 420 Нм, и 2.7 V6 на 315 л.с. и 542 Нм. Они сочетаются с семиступенчатой механикой или 10-диапазонным автоматом.

Новинка представлена в семи пакетных версиях с топовой Badlands, которую противопоставляют Jeep Wrangler Rubicon. Каталог аксессуаров для Bronco – длиннющий (более 200), вариантов персонализации – множество, цветов кузова – 11 (включая конспирологический оттенок “Зона 51”).

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Ford объявил цену в стартовой комплектации Base – от 29 995 долларов, за внедорожник с трехдверным кузовом и 34 695 долларов – за пятидверный. Стоимость остальных версий и комплектаций, включая первую First Edition, пока неизвестны. Заказы уже принимаются, вместе с обязательным депозитом в 100 долларов. Первые заказчики получат свои машины весной следующего года.

Ford Bronco Sport

Ford Bronco Sport адресован тем, кому паркетник нужен больше, чем внедорожник. При этом он также имеет полный привод уже в базовом оснащении (с блокировкой заднего дифференциала в версиях Badlands и First Edition), семь ездовых режимов и внедорожный круиз-контроль. Более того, Bronco Sport также обещана рекордная для класса проходимость и уникальные опции для любителей путешествий и приключений. Для Sport предлагается четыре пакета тематических опций: Bike, Snow, Water и Camping (Вело, Снег, Вода, Кемпинг), а также более 100 полезных аксессуаров.

Фото: Ford Bronco Sport 2021 / Ford

Внутри Bronco Sport заметно отличается от Bronco, у него мультимедийная система предыдущего поколения – SYNC3 с восьмидюймовим экраном, хотя и с фирменным комплексом электронных ассистентов Ford Co-Pilot360. Пресс-релиз сообщает, что Bronco Sport разработан, чтобы перевозить два горных велосипеда сзади и двух велосипедистов спереди, поэтому его грузовой отсек сделан максимально вместительным и удобным.

Линейка моторов Bronco Sport включает 1.5 EcoBoost на 184 л.с. и 258 Нм, и 2.0 EcoBoost на 249 л.с. и 373 Нм. Оба сочетаются только с восьмидиапазонным автоматом.

Bronco Sport начнет покорение рынка раньше Bronco – уже в этом году. Стоимость базовой версии Ford Bronco Sport 2021 – 28 155 долларов, заказы принимают с депозитом в 100 долларов.

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