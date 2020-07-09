Знакомьтесь: Toyota Corolla Cross.

За 54 года истории модели Corolla она успела побывать седаном, хэтчбеком, купе, универсалом, минивеном, а теперь попробует себя в роли кроссовера.

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Toyota применила к Corolla тот же метод, что и к младшей модели Yaris – добавила хэтчбеку несколько деталей, которые превратили его в компактный городской кроссовер. С названием тоже не стали мудрить – кроссовер именуют Toyota Corolla Cross. Новинка позиционируется между C-HR и RAV4.

Стоит отметить, что для Corolla Cross была спроектирована новая полузависимая задняя подвеска, хотя и в пределах платформы TNGA. Длина кроссовера – 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Высота дорожного просвета не названа. Утверждается, что у Corolla Cross самый большой багажник в классе – 487 литров (полноценная запаска уменьшит пространство до 440 литров).

Фото: Toyota Corolla Cross / Toyota

Toyota Corolla Cross дебютировала на рынке Таиланда, однако производитель планирует продавать новинку и в других странах. На своем первом рынке кроссовер представлен с двумя силовыми установками. 140-сильным 1,8-литровым атмосферником и 122-сильным гибридом. Трансмиссия – вариатор CVT-i с приводом на передние колеса. Гибридная версия потребляет 4,3 литра топлива на 100 км, тогда как бензиновая версия имеет показатель в 6,5 литров.

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