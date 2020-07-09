Знайомтесь: Toyota Corolla Cross.

За 54 роки історії моделі Corolla, вона встигла побувати седаном, хетчбеком, купе, універсалом, мінівеном, а тепер спробує себе у ролі кросовера.

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Toyota застосувала до Corolla той же метод, що й до молодшої моделі Yaris – додала хетчбеку кілька деталей, які перетворили його на компактний міський кросовер. З назвою теж не стали мудрувати – кросовер іменують Toyota Corolla Cross. Новинка позиціонується між C-HR та RAV4.

Варто зазначити, що для Corolla Cross була спроектована нова напівзалежна задня підвіска, хоча і в межах платформи TNGA. Довжина кросовера – 4460 мм, ширина – 1825 мм, висота – 1620 мм, колісна база – 2640 мм. Висота дорожнього просвіту не названа. Стверджується, що у Corolla Cross найбільший багажник у класі – 487 літрів (повноцінна запаска зменшить простір до 440 літрів).

Фото: Toyota Corolla Cross / Toyota

Toyota Corolla Cross дебютувала на ринку Таїланду, однак виробник планує продавати новинку і в інших країнах. На своєму першому ринку кросовер представлений з двома силовими установками. 140-сильним 1,8-літровим атмосферником та 122-сильним гібридом. Трансмісія – варіатор CVT-i з приводом на передні колеса. Гібридна версія споживає 4,3 літри пального на 100 км, тоді як бензинова версія має показник у 6,5 літрів.

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