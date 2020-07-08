Новинка надійде у продаж одночасно зі звичайним Q4 e-tron.

Компанія Audi доповнила свою лінійку електрокарів e-tron купеподібною версією Q4 e-tron Sportback. Автомобіль дебютував у статусі концепту, а конвеєрну модель виведуть в світ наступного року.

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Судячи з рівня деталізації концепта, товарна версія Audi Q4 e-tron Sportback матиме мінімальні відмінності. На фото можна помітити відсутність на кузові кросовера дверних ручок. При цьому сама купе-форма також дуже близька до звичайного Q4 e-tron, а нові форми кузову позитивно позначились на аеродинаміці: коефіцієнт лобового опору зменшився на 0,01 – до 0,26.

Фото: Audi Q4 e-tron Sportback / Audi

Компоненти та характеристики новачка ідентичні Q4 e-tron. Обидва побудовані на платформі MEB, що також лежить в основі кросоверів Volkswagen ID 4 та Skoda Enyaq iV, у випадку Q4 e-tron Sportback колісна база склала 2,77 метра. Електричний кросовер забезпечений силовою установкою з 306-сильним мотором та акумулятором на 82 кіловат-години. Останній підтримує швидку 125-кіловатну зарядку та дозволяє покривати до 450 кілометрів на одному заряді. Максимальна швидкість – 180 км/год, перша сотня на спідометрі, через 6,3 секунди після старту.

Q4 e-tron Sportback приєднається до e-tron та e-tron Sportback, Q2 L e-tron, e-tron GT та Q4 e-tron. Виробник планує розпочати продажі версії Sportback одночасно з Q4 e-tron – наступного літа.

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