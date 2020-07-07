Перейменований седан у США коштує від $24 445, що лиш на сотню доларів більше за стартовий цінник Optima 2020.

Доки ми ще чекаємо на нове покоління Optima в Україні, у США стартував продаж новинки і ціни на свіжий седан приємно здивували.

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На американському ринку новинка дебютувала під назвою K5, яка раніше використовувалась лише у Південній Кореї. Базовий Kia K5 LX обійдеться у $24 445, що лише на 100 доларів більше, за цінник базової Optima 2020 року. Початкова ж комплектація новинки не розчарує тих, хто вирішить змінити стару модель на нову. Світлодіодна оптика і 16-дюймові диски, двозонний автоматичний клімат-контроль, мультимедійний блок з 8-дюймовим тачскріном та підтримкою бездротових Apple CarPlay та Android Auto, попередженням про зіткнення вперед, утриманням в смузі руху та автоматичним дальнім світлом.

Фото: Kia K5 / Kia

Комплектація LXS за 25 445 доларів додасть систему моніторингу сліпих зон, сповіщення про перехресний рух транспорту спереду та запуск кнопкою. Комплектація K5 GT-Line за $26 355 передбачає 18-дюймові колеса, світлодіодні протитуманні фари та комбінацію тканин і шкіри в салоні. Преміум-пакет GT-Line (плюс 1600 доларів) відкриває адаптивний круїз-контроль, систему запобігання зіткненням спереду, панорамний люк та бездротову зарядку для телефону.

Топова комплектація “простих” седанів носить назву K5 EX і коштує $28 955. Покупець отримає повноцінні шкіряні сидіння, передні сидіння з підігрівом та охолодженням, супутникове радіо, бездротові датчики зарядки та паркування. А з пакетом EX Premium (плюс 3400 доларів) можна отримати ще й підігрів кема, аудіосистему Bose, адаптивний круїз-контроль з комплексом напівавтономного управління Kia Highway Driving Assistant, 10,2-дюймовий екран, замість 8-дюймового, але з дротовими сервісами Android Auto та Apple CarPlay, замість бездротових.

Всі вищезгадані моделі оснащені 1,6-літровим турбо-двигуном I4 потужністю 180 кінських сил та восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Повний привід є прерогативою окремих комплектацій.

На вершині лінійки знаходиться спортивний седан K5 GT за $31 455. Така версія оснащена 2,5-літровим турбомотором на 290 к.с. і має усі відповідні спортивному характеру налаштування та компоненти – продуктивніші гальма, інші компоненти підвіски, “гостріше” кермо тощо.

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