Корейський автовиробник розкрив усю інформацію про глобальну версію нового седана.

Kia нарешті повністю розсекретила міжнародну версію седана K5, відомого у нас, як Optima. П'яте покоління моделі отримало еволюційний дизайн, нові турбомотори та вперше в історії стало повнопривідним.

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Новий седан злегка додав у габаритах: плюс 50 мм до довжини, + 25 мм до ширини та + 45 мм відстані між осями. Лише у висоту автомобіль на 20 міліметрів нижчий. Kia Optima нового покоління виглядає, як фестбек, хоча досі рахується седаном. Новинка має повністю світлодіодну оптику, вибір колісних дисків діаметром від 16 до 19 дюймів, цифрові прилади та довгий список електронних помічників.

На перших стадіях Optima пропонуватиметься з бензиновими моторами сімейства Smartstream. Залежно від ринку, модель оснащуватимуть 1,6-літровим турбомотором потужністю у 180 к.с., дволітровим агрегатом на 152 і 160 к.с., а також 2,5-літровим 194-сильним GDi. Для ринку США передбачений також 2,5-літровий турбомотор T-GDi на 290 к.с. Поєднуватись мотори можуть з шести- та восьмиступеневим автоматом. Пізніше в лінійку додадуть і гібридні модифікації.

Kia Optima у базовому виконанні оснащена 9 подушками безпеки, адаптивним круїз-контролем, системами контролю рядності руху, кругового огляду, асистентом руху на швидкісній трасі тощо. Опційно пропонуватиметься функція дистанційного паркування з керуванням через брелок.

Фото: Kia Optima п’ятого покоління / Kia

Продажі нової Kia Optima по усьому світу розпочнуться у першій половині 2020 року, ціни будуть оголошені ближче до того часу.

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