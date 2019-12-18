Корейский автопроизводитель раскрыл всю информацию о глобальной версии нового седана.

Kia наконец полностью рассекретила международную версию седана K5, известного у нас, как Optima. Пятое поколение модели получило эволюционный дизайн, новые турбомоторы и впервые в истории стало полноприводным.

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Новый седан слегка прибавил в габаритах плюс 50 мм к длине, + 25 мм к ширине и + 45 мм расстояния между осями. Лишь в высоту автомобиль на 20 миллиметров ниже. Kia Optima нового поколения выглядит, как фестбек, хотя до сих пор считается седаном. Новинка имеет полностью светодиодную оптику, выбор колесных дисков диаметром от 16 до 19 дюймов, цифровые приборы и длинный список электронных помощников.

На первых стадиях Optima будет предлагаться с бензиновыми моторами семейства Smartstream. В зависимости от рынка, модель будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором мощностью в 180 л.с., двухлитровым агрегатом на 152 и 160 л.с., а также 2,5-литровым 194-сильным GDi. Для рынка США предусмотрен также 2,5-литровый турбомотор T-GDi на 290 л.с. Сочетаться моторы могут с шести и восьмиступенчатой ​​автоматом. Позже в линейку добавят и гибридные модификации.

Kia Optima в базовом исполнении оснащена 9 подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, системами контроля рядности движения, кругового обзора, ассистентом движения на скоростной трассе и тому подобное. Опционально будет предлагаться функция дистанционной парковки с управлением через брелок.

Фото: Kia Optima пятого поколения / Kia

Продажи новой Kia Optima по всему миру начнутся в первой половине 2020 года, цены будут объявлены ближе к тому времени.

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