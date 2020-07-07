Переименованный седан в США стоит от $24 445, что всего на сотню долларов больше стартового ценника Optima 2020.

Пока мы еще ждем новое поколение Optima в Украине, в США стартовали продажи новинки, и цены на свежий седан приятно удивили.

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На американском рынке новинка дебютировала под названием K5, которое ранее использовалось только в Южной Корее. Базовый Kia K5 LX обойдется в $24 445, что всего на 100 долларов больше ценника базовой Optima 2020 года. Начальная же комплектация новинки не разочарует тех, кто решит сменить старую модель на новую. Светодиодная оптика и 16-дюймовые диски, двухзонный автоматический климат-контроль, мультимедийный блок с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, предупреждение о столкновении спереди, удержание в полосе движения и автоматический дальний свет.

Фото: Kia K5 / Kia

Комплектация LXS за 25 445 долларов добавит систему мониторинга слепых зон, оповещение о перекрестном движении транспорта спереди и запуск кнопкой. Комплектация K5 GT-Line за $26 355 предусматривает 18-дюймовые колеса, светодиодные противотуманные фары и комбинацию тканей и кожи в салоне. Премиум-пакет GT-Line (плюс 1600 долларов) открывает адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений спереди, панорамный люк и беспроводную зарядку для телефона.

Топовая комплектация “простых” седанов носит название K5 EX и стоит $28 955. Покупатель получит полноценные кожаные сиденья, передние сиденья с подогревом и охлаждением, спутниковое радио, беспроводные датчики зарядки и парковки. А с пакетом EX Premium (плюс 3400 долларов) можно получить еще и подогрев руля, аудиосистему Bose, адаптивный круиз-контроль с комплексом полуавтономного управления Kia Highway Driving Assistant, 10,2-дюймовый экран, вместо 8-дюймового, но с проводными сервисами Android Auto и Apple CarPlay, вместо беспроводных.

Все вышеуказанные модели оснащены 1,6-литровым турбо-двигателем I4 мощностью 180 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод является прерогативой отдельных комплектаций.

На вершине линейки находится спортивный седан K5 GT за $31 455. Такая версия оснащена 2,5-литровым турбомотором на 290 л.с. и имеет все соответствующие спортивному характеру настройки и компоненты – более мощные тормоза, другие компоненты подвески, “более острый” руль и тому подобное.

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