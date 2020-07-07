Электромобиль должен стать флагманом модельного ряда e-tron, а вдохновением для него будет концепт 2017 года Audi Aicon.

Электрический флагман Audi A9 e-tron выйдет на рынок не ранее 2024 года. Работа над машиной еще на ранней стадии.

Также интересно: Audi e-tron S и e-tron S Sportback получили по 503 силы мощности

Такую информацию получило из собственных источников британское издание Autocar. Однако даже там не знают, какой форм-фактор будет иметь новинка – это может быть классический седан или лифтбек. По габаритам новинка будет близка к Audi A7, однако будет иметь просторный, как у А8, салон.

Фото: шоукар Audi Aicon / Audi

Концепт Audi Aicon, представленный в 2017 году, имел заявленные 700-800 км хода на одной зарядке. К 2024 году технологии могут достичь уровня, нужного для такой энергоэффективности. Сообщается, что в разработке флагмана принимают участие специалисты недавно основанного проекта Audi Artemis.



Фото: авторский рендер Audi A9 e-tron / Autocar

Соперники Audi A9 e-tron должны провести дебют значительно раньше. Так, релиз Mercedes EQS запланирован на 2021 год, а BMW i7 и i7S должны выйти в 2022 году.

Смотрите также: Рестайлинг Bentley Bentayga 2020 поднял планку роскоши еще выше