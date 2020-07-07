Електромобіль повинен стати флагманом модельного ряду e-tron, а натхненням для нього стане концепт 2017 року Audi Aicon.

Електричний флагман Audi A9 e-tron вийде на ринок не раніше 2024 року. Робота над машиною ще на ранній стадії.

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Таку інформацію отримало з власних джерел британське видання Autocar. Однак навіть там не знають, який форм-фактор матиме новинка – це може бути класичний седан або ліфтбек. За габаритами новинка буде близькою до Audi A7, однак матиме просторий, як у А8, салон.

Фото: шоукар Audi Aicon / Audi

Концепт Audi Aicon, представлений у 2017 році мав заявлені 700-800 км ходу на одній зарядці. До 2024 року технології можуть досягти рівня, потрібного для такої енергоефективності. Повідомляється, що у розробці флагмана беруть участь спеціалісти нещодавно заснованого проекта Audi Artemis.



Фото: авторський рендер Audi A9 e-tron / Autocar

Суперники Audi A9 e-tron повинні справити дебют значно раніше. Так, реліз Mercedes EQS запланований на 2021 рік, а BMW i7 та i7S повинні вийти у 2022 році.

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