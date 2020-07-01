Люксовий позашляховик отримав оптику, точнісінько як у Continental GT та Flying Spur.

Bentley Bentayga дебютував у листопаді 2015 року, як перший позашляховик британської марки. Модель виявилась надзвичайно успішною – до цього часу було продано більше 20 тисяч кросоверів, що значно більше, ніж у будь-кого з конкурентів. Тому до оновлення у Bentley підійшли з особливою увагою.

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“Новий Bentayga – це покращені потужність, розкіш та комфорт”, повідомляє пресреліз компанії з Кру.

Фото: Bentley Bentayga 2020 / Bentley

Кардинально видозмінений екстер’єр демонструє характерні м’язисті форми, котрі підкреслює нова елегантна оптика;

Всередині оновленого Bentley Bentayga з’явились нові крісла, варіанти оздоблення, а також збільшився простір для ніг пасажирів задніх сидінь;

Інформаційно-розважальний комплекс наступного покоління з 10,9-дюймовим екраном, графікою надвисокої роздільної здатності та широкими можливостями підключення;

Елементи декору з темного алюмінію з алмазним шліфуванням – вперше в Bentley;

Бездротові сервіси Apple CarPlay та Android Auto включені в базове оснащення;

Розширений набір служб My Bentley за допомогою вбудованої SIM-карти;

4-літровий бензиновий двигун V8 з двома турбонаддувами розвиває 557 к.с. і 770 Нм крутного моменту;

Слідом зо Bentayga V8, лінійку поповнять оновлені Bentayga Hybrid та спортивний Bentayga Speed з 6.0 W12.

Радіаторна решітка кросовера стала масивнішою витягнутою по вертикалі, що змінило і лінії капота. Матричні світлодіодні фари нової форми тепер розташовані на 3 сантиметри вище. На передніх крилах розташовані нові подовжені дефлектори, в нижній частині дверей – оновлені молдінги.

Дверка багажника стала ширшою, місце номерного знаку змістилось на бампер, прикрашають корму “кришталеві” овали ліхтарів у стилі Continental GT.

Також кросовер отримав розширену на 20 мм задню колію, подовжений спойлер на даху, збільшені овальні вихлопні патрубки, два нові варіанти дизайну 22-дюймових дисків, два нових відтінку кузова і нові склоочисники з підігрівом розпилювачів на щітках.

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