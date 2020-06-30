Пікап Nikola Badger заявлений, як суперник для майбутнього Tesla Cybertruck.

Nikola та Tesla – як McDonalds та Burger King, Coca-Cola та Pepsi, Apple та Microsoft – ринкові суперники з дуже схожими продуктами, але різним підходом до них. У цьому випадку зв’язок двох фірм ще тісніший, а конкуренція ще гостріша, адже обидві використовують ім’я легендарного винахідника Ніколи Тесла.

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Хоча марка Nikola сьогодні відома набагато менше, ніж Tesla, не варто недооцінювати її можливості та потенціал. Вже через тиждень, після виходу компанії на біржу, капіталізація бренду становила 28,8 мільярдів доларів – це вище, ніж у Ford та більш ніж вдвічі перевищує показник Fiat Chrysler Automobiles.

Нещодавно компанія з Арізони оприлюднила назву пікапа, з 29 червня відкрила прийом замовлень, а публічний дебют новинки проведе на щорічному заході для акціонерів Nikola World 4 грудня, куди також будуть запрошені клієнти, які замовлять Badger. Час доставки автомобілів клієнтам поки не названий. Ціни також не названі.

Засновник Nikola Тревор Мілтон заявив, що гості презентації “побачать справжню діючу вантажівку, а не фальшивий шоукар”, пікап матиме “штамповані металеві панелі” та “функціонуючий інтер'єр”. Ці випади адресовані, звісно, Tesla Cybertruck та його презентації.

Як і важкі вантажівки Nikola, пікап Badger пропонує вибір силових агрегатів. Він може бути оснащений традиційною електричною установкою з акумулятором, що забезпечить пробіг у 300 миль (482 км) на одному заряді або ж водневою силовою установкою на 120 кВт, котра подвоїть показник пробігу.

Фото: електричний пікап Nikola Badger / Nikola Motors

Nikola стверджує, що шестиметровий пікап матиме пікову потужність у 906 к.с. (постійна – 455 к.с.) і крутний момент у 1300 Нм. Прискорення з місця до першої сотні на спідометрі займає менше трьох секунд. Обіцяна буксирна спроможність – понад 3600 кг.

Погана новина полягає в тому, що наразі компанія не планує пропонувати Badger за межами Північної Америки.

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