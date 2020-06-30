Пикап Nikola Badger заявлен как соперник для будущего Tesla Cybertruck.

Nikola и Tesla – как McDonalds и Burger King, Coca-Cola и Pepsi, Apple и Microsoft – рыночные соперники с очень похожими продуктами, но разным подходом к ним. В этом случае связь двух фирм еще теснее, а конкуренция еще острее, ведь обе используют имя легендарного изобретателя Николы Тесла.

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Хотя марка Nikola сегодня известна гораздо меньше, чем Tesla, не стоит недооценивать ее возможности и потенциал. Уже через неделю после выхода компании на биржу, капитализация бренда составила 28,8 миллиардов долларов – это выше, чем у Ford и более чем вдвое превышает показатель Fiat Chrysler Automobiles.

Недавно компания из Аризоны обнародовала название пикапа, с 29 июня открыла прием заказов, а публичный дебют новинки проведет на ежегодном мероприятии для акционеров Nikola World 4 декабря, куда также будут приглашены клиенты, которые закажут Badger. Время доставки автомобилей клиентам пока не названо. Цены также не названы.

Основатель Nikola Тревор Милтон заявил, что гости презентации "увидят настоящий действующий грузовик, а не фальшивый шоукар", пикап будет иметь "штампованные металлические панели" и "функционирующий интерьер". Эти выпады адресованы, конечно, Tesla Cybertruck и его презентации.

Как и тяжелые грузовики Nikola, пикап Badger предлагает выбор силовых агрегатов. Он может быть оснащен традиционной электрической установкой с аккумулятором, который обеспечит пробег в 300 миль (482 км) на одной зарядке или водородной силовой установкой на 120 кВт, которая удвоит показатель пробега.

Фото: электрический пикап Nikola Badger / Nikola Motors

Nikola утверждает, что шестиметровый пикап будет иметь пиковую мощность в 906 л.с. (постоянная – 455 л.с.) и крутящий момент в 1 300 Нм. Ускорение с места до первой сотни на спидометре занимает менее трех секунд. Обещанная буксирная способность – более 3 600 кг.

Плохая новость заключается в том, что пока компания не планирует предлагать Badger за пределами Северной Америки.

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