Кроссовер нового образца поступит в продажу в Европе летом, а первые машины клиенты получат осенью.

“Бестселлер стал еще лучше”, – утверждает немецкий автопроизводитель, представляя обновленный кроссовер Audi Q5 второго поколения.

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Актуальная генерация Audi Q5 была показана осенью 2016 года. Новый кроссовер получил улучшения во многих аспектах, хотя внешне почти не отличается от автомобиля, имеющегося у дилеров сейчас.

Внешние изменения Q5, по сути, косметические: видоизмененные бамперы, новые диски (до 21 дюйма), особая решетка радиатора для версии S Line, а главное – новая оптика. Передняя оптика имеет новую начинку, а в качестве опции доступны матричные фары, хотя в базовой комплектации остались обычные светодиоды. А вот задние фонари – настоящая сенсация для “Кью пять” – на основе органических светодиодов (OLED). Правда, они также доступны, как опция. За доплату покупатель сможет сам выбирать дизайн таких фонарей, к тому же такая оптика может менять свой рисунок в зависимости от режима движения. Список внешних изменений довершает расширенная палитра цветов кузова.

Фото: Audi Q5 2020 / Audi

В салоне Q5 появилась новая мультимедиасистема MMI с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, как у последних моделей A4. Она снабжена улучшенной навигацией и голосовым управлением. В списке опций есть виртуальные приборы с 12,3-дюймовым экраном.

Обновленный Q5 будет доступен с двухлитровым турбодизелем TDI на 204 л. с., усиленным 12-вольтовым стартер-генератором, который позволяет экономить топливо и улучшает экологические показатели дизеля. Audi Q5 40 TDI потребляет в среднем 5,4 л на 100 км. Позже линейку пополнят версии Q5 с дизельным четырехцилиндровым моторо 2.0, а также 3-литровым турбодизелем V6. Бензиновые версии будут представлены двухлитровыми турбомоторами TFSI, производительность которых увеличится примерно на 10 процентов, по сравнению с актуальными аналогами. Наконец линейка пополнится топовым исполнением SQ5.

Прием заказов на обновленный кроссовер европейские дилеры откроют летом. Известна стоимость базовой версии Q5 в Германии: 48 700 евро.

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