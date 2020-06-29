Дружественная к экологии и кошельку владельца газо-бензиновая "Октавия" имеет бензобак, но ему отведена факультативная роль.

Новая Skoda Octavia G-Tec представляет собой экологическую и экономическую альтернативу дизельным и бензиновым автомобилям, а также “традиционным” гибридам и электрокарам. Источником энергии для нее служит сжатый природный газ – метан.

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С 2014 года, когда силовая установка типа G-Tec впервые появилась на серийных моделях Skoda, она подверглась значительной модернизации. В последнем поколении она обеспечивает работу 1,5-литрового турбомотора, развивающего 129 л.с., с помощью двух источников энергии: бензина из девятилитрового бака и 17,33 кило метана из трех баллонов.

Такая схема питания обеспечивает снижение выбросов углекислого газа на 25%, значительное уменьшение выбросов оксида азота и отсутствие частиц сажи в выхлопных газах.

Фото: Skoda Octavia G-Tec / Skoda

На полностью заправленных газовых баллонах Octavia G-Tec способна проехать около 500 километров, а 9 литров бензина обеспечивают дополнительные 190 километров, что в итоге дает почти 700 километров хода на одном “заряде”.

Обновленная Skoda Octavia G-Tec будет доступна в кузовах хэтчбек и универсал, а в продажу в Европе поступит в сентябре.

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