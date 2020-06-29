Электрический и полностью автономный аппарат показывает, что беспилотники уже сейчас имеют гораздо более широкое применение, чем "маршруты" для аэропортов.

Многие производители заявляют о том, что их самоходные автомобили, мотоциклы и грузовики уже сейчас готовы служить обществу, однако существует много препятствий для их выхода на дороги общего пользования. Самая большая проблема – юридические аспекты ответственности в случае аварии. Но в некоторых сферах жизни подобных трудностей не возникает.

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Ранее мы рассказывали о карьерных самосвалах и тяжелой технике, работающей без водителей в кабинах. Но что может быть лучше беспилотника в чистом поле?

Уже несколько лет тракторы с GPS-навигатором “самостоятельно” пашут поля, хотя в кабине, как и раньше, сидит тракторист для контроля работы техники. Скоро такой контроль не понадобится, а у тракторов не будет кабин. Один из крупнейших мировых производителей аграрной техники показал преимущества автономного трактора. Он имеет более компактные габариты, мощный электромотор и не требует постоянного контроля оператора.

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