Електричний і повністю автономний апарат показує, що безпілотники вже зараз мають значно ширше застосування, ніж "маршрути" для аеропортів.

Чимало виробників заявляють про те, що їх самохідні автомобілі, мотоцикли та вантажівки вже зараз готові служити суспільству, однак існує багато перепон для їх виходу на дороги загального користування. Найбільша проблема – юридичні аспекти відповідальності, у разі аварії. Та в деяких сферах життя подібних труднощів не виникає.

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Раніше ми розповідали про кар’єрні самоскиди та важку техніку, що працює без водіїв у кабінах. Та що може бути краще за безпілотник в чистім полі?



Вже кілька років трактори з GPS-навігатором “самостійно” орють поля, хоча в кабіні, як і раніше, сидить тракторист для контролю роботи техніки. Скоро такий контроль не знадобиться, а у тракторів не буде кабін. Один з найбільших світових виробників аграрної техніки показав переваги автономного трактора. Він має компактніші габарити, потужний електромотор і не потребує постійного контролю оператора.

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