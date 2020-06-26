Любой незакрепленный предмет внутри автомобиля, при аварии, превращается в пушечное ядро.
Кто бездумно складывает багаж или покупки из магазина в салоне машины – подвергает себя опасности. Незакрепленные и плохо закрепленные предметы в пассажирском отсеке могут привести к серьезным авариям.
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Краш-тесты ADAC показывают разницу между последствиями аварии с закрепленными и незакрепленными предметами в салоне авто. В обоих случаях для экспериментов использовался универсал Volkswagen Golf старшего поколения.
В первой смоделированной ситуации нагрузка распределяется неравномерно, а элементы защитной нагрузки, такие как защитная сетка или крышка багажного отделения – отсутствуют. В случае столкновения с автомобилем сзади, при скорости 45 км/ч, незакрепленные и неправильно закреплены предметы "выстреливают" вперед, передние сиденья частично вырываются из креплений, а водитель и пассажир испытывают серьезных травм.
Во второй ситуации воспроизводится авария с грузом в салоне, закрепленным надлежащим образом. В таком случае вещи, после удара, остаются на своих местах, ни водитель, ни пассажир не пострадали бы от груза.
Советы ADAC по правильной загрузке салона:
- Размещайте груз максимально равномерно и фиксируйте его с помощью сеток и ремней, которые обеспечивают блокирование самовольного перемещения предметов;
- При наличии используйте багажную сетку;
- Убедитесь, что груз не выступает в переднюю часть салона;
- Спинку заднего сиденья можно поддерживать диагонально закрытыми ремнями, если там никто не сидит;
- Не всегда целесообразно складывать заднее сиденье: оно также может служить защитной перегородкой;
- Обратите внимание на правильное распределение веса: тяжелые предметы лучше ложить снизу, а легкие – сверху;
- Не оставляйте хрупких предметов (керамика, стеклянные бутылки и т.п.), ведь в случае аварии они превратятся в острые стекла. Такие вещи лучше завернуть в одеяла и положить за пассажирским сиденьем у подножия;
- Используйте имеющиеся крючки и проушины для крепления груза ремешками и стяжками;
- Ремешки должны быть натянуты равномерно и на высоком уровне, иначе груз может скользить;
- Храните ремешки для крепления багажа "под рукой";
- Если возможно, укройте весь груз одеялом и закрепите по диагонали с помощью ремешков;
- Следуйте техническим характеристикам давления в шинах и нагрузке на ось, согласно инструкции по эксплуатации;
- Негабаритные предметы могут выступать за пределы машины не более чем на три метра и иметь соответствующую маркировку;
- Красный предупредительный индикатор является обязательным для езды в ночное время.
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