Любой незакрепленный предмет внутри автомобиля, при аварии, превращается в пушечное ядро.

Кто бездумно складывает багаж или покупки из магазина в салоне машины – подвергает себя опасности. Незакрепленные и плохо закрепленные предметы в пассажирском отсеке могут привести к серьезным авариям.

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Краш-тесты ADAC показывают разницу между последствиями аварии с закрепленными и незакрепленными предметами в салоне авто. В обоих случаях для экспериментов использовался универсал Volkswagen Golf старшего поколения.

В первой смоделированной ситуации нагрузка распределяется неравномерно, а элементы защитной нагрузки, такие как защитная сетка или крышка багажного отделения – отсутствуют. В случае столкновения с автомобилем сзади, при скорости 45 км/ч, незакрепленные и неправильно закреплены предметы "выстреливают" вперед, передние сиденья частично вырываются из креплений, а водитель и пассажир испытывают серьезных травм.

Во второй ситуации воспроизводится авария с грузом в салоне, закрепленным надлежащим образом. В таком случае вещи, после удара, остаются на своих местах, ни водитель, ни пассажир не пострадали бы от груза.

Советы ADAC по правильной загрузке салона:

  • Размещайте груз максимально равномерно и фиксируйте его с помощью сеток и ремней, которые обеспечивают блокирование самовольного перемещения предметов;
  • При наличии используйте багажную сетку;
  • Убедитесь, что груз не выступает в переднюю часть салона;
  • Спинку заднего сиденья можно поддерживать диагонально закрытыми ремнями, если там никто не сидит;
  • Не всегда целесообразно складывать заднее сиденье: оно также может служить защитной перегородкой;
  • Обратите внимание на правильное распределение веса: тяжелые предметы лучше ложить снизу, а легкие – сверху;
  • Не оставляйте хрупких предметов (керамика, стеклянные бутылки и т.п.), ведь в случае аварии они превратятся в острые стекла. Такие вещи лучше завернуть в одеяла и положить за пассажирским сиденьем у подножия;
  • Используйте имеющиеся крючки и проушины для крепления груза ремешками и стяжками;
  • Ремешки должны быть натянуты равномерно и на высоком уровне, иначе груз может скользить;
  • Храните ремешки для крепления багажа "под рукой";
  • Если возможно, укройте весь груз одеялом и закрепите по диагонали с помощью ремешков;
  • Следуйте техническим характеристикам давления в шинах и нагрузке на ось, согласно инструкции по эксплуатации;
  • Негабаритные предметы могут выступать за пределы машины не более чем на три метра и иметь соответствующую маркировку;
  • Красный предупредительный индикатор является обязательным для езды в ночное время.

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