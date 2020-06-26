Любой незакрепленный предмет внутри автомобиля, при аварии, превращается в пушечное ядро.

Кто бездумно складывает багаж или покупки из магазина в салоне машины – подвергает себя опасности. Незакрепленные и плохо закрепленные предметы в пассажирском отсеке могут привести к серьезным авариям.

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Краш-тесты ADAC показывают разницу между последствиями аварии с закрепленными и незакрепленными предметами в салоне авто. В обоих случаях для экспериментов использовался универсал Volkswagen Golf старшего поколения.

В первой смоделированной ситуации нагрузка распределяется неравномерно, а элементы защитной нагрузки, такие как защитная сетка или крышка багажного отделения – отсутствуют. В случае столкновения с автомобилем сзади, при скорости 45 км/ч, незакрепленные и неправильно закреплены предметы "выстреливают" вперед, передние сиденья частично вырываются из креплений, а водитель и пассажир испытывают серьезных травм.

Во второй ситуации воспроизводится авария с грузом в салоне, закрепленным надлежащим образом. В таком случае вещи, после удара, остаются на своих местах, ни водитель, ни пассажир не пострадали бы от груза.

Советы ADAC по правильной загрузке салона:

Размещайте груз максимально равномерно и фиксируйте его с помощью сеток и ремней, которые обеспечивают блокирование самовольного перемещения предметов;

При наличии используйте багажную сетку;

Убедитесь, что груз не выступает в переднюю часть салона;

Спинку заднего сиденья можно поддерживать диагонально закрытыми ремнями, если там никто не сидит;

Не всегда целесообразно складывать заднее сиденье: оно также может служить защитной перегородкой;

Обратите внимание на правильное распределение веса: тяжелые предметы лучше ложить снизу, а легкие – сверху;

Не оставляйте хрупких предметов (керамика, стеклянные бутылки и т.п.), ведь в случае аварии они превратятся в острые стекла. Такие вещи лучше завернуть в одеяла и положить за пассажирским сиденьем у подножия;

Используйте имеющиеся крючки и проушины для крепления груза ремешками и стяжками;

Ремешки должны быть натянуты равномерно и на высоком уровне, иначе груз может скользить;

Храните ремешки для крепления багажа "под рукой";

Если возможно, укройте весь груз одеялом и закрепите по диагонали с помощью ремешков;

Следуйте техническим характеристикам давления в шинах и нагрузке на ось, согласно инструкции по эксплуатации;

Негабаритные предметы могут выступать за пределы машины не более чем на три метра и иметь соответствующую маркировку;

Красный предупредительный индикатор является обязательным для езды в ночное время.

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