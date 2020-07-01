Люксовый внедорожник получил оптику, прямо как в Continental GT и Flying Spur.

Bentley Bentayga дебютировал в ноябре 2015 года, как первый внедорожник британской марки. Модель оказалась очень успешной – до сих пор было продано более 20 тысяч кроссоверов, что значительно больше, чем у любого из конкурентов. Поэтому к обновлению в Bentley подошли с особым вниманием.

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"Новый Bentayga – это улучшенные мощность, роскошь и комфорт", сообщает пресс-релиз компании из Кру.

Фото: Bentley Bentayga 2020 / Bentley

Кардинально видоизмененный экстерьер демонстрирует характерные мускулистые формы, которые подчеркивает новая элегантная оптика;

Внутри обновленного Bentley Bentayga появились новые кресла, варианты отделки, а также увеличилось пространство для ног пассажиров задних сидений;

Информационно-развлекательный комплекс следующего поколения с 10,9-дюймовым экраном, графикой сверхвысокого разрешения и широкими возможностями подключения;

Элементы декора из темного алюминия с алмазной шлифовкой – впервые в Bentley;

Беспроводные сервисы Apple CarPlay и Android Auto включены в базовое оснащение;

Расширенный набор служб My Bentley с помощью встроенной SIM-карты;

4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбонаддувами развивает 557 л.с. и 770 Нм крутящего момента;

Вслед со Bentayga V8, линейку пополнят обновленные Bentayga Hybrid и спортивный Bentayga Speed ​​с 6.0 W12.

Радиаторная решетка кроссовера стала более массивной вытянутой по вертикали, что изменило и линии капота. Матричные светодиодные фары новой формы теперь расположены на 3 сантиметра выше. На передних крыльях расположены новые удлиненные дефлекторы, в нижней части дверей – обновленные молдинги.

Дверь багажника стала шире, место номерного знака сместилось на бампер, украшают корма "хрустальные" овалы фонарей в стиле Continental GT.

Также кроссовер получил расширенную на 20 мм заднюю колею, удлиненный спойлер на крыше, увеличенные овальные выхлопные патрубки, два новых варианта дизайна 22-дюймовых дисков, два новых оттенка кузова и новые стеклоочистители с подогревом распылителей на щетках.

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