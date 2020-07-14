Компанія Ford провела довгоочікувану презентацію відродженої ікони свого модельного ряду і показала цілу лінійку моделей під назвою Bronco. Про новинку відомо геть усе: технічні характеристики, комплектації, ціни. Дилери вже приймають замовлення.

Ford вирішив одразу розкрити максимум інформації про новий Bronco і показав сім виконань позашляховика-трансформера. І одну модифікацію, в якої є ще п’ять своїх виконань. Усі гарні.

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Ford Bronco шостої генерації, як і всі його древні попередники, залишився рамним позашляховиком. Новинка дебютувала одразу в двох версіях: Ford Bronco та Ford Bronco Sport, які помітно різняться між собою зовні та всередині. Обидві пропонуватимуть у двох типах кузову – тридверному та п’ятидверному. У кожної версії буде власний набір пакетних комплектацій.

Фото: старий і новий Ford Bronco / Ford

Фордівцям, здається, вдалось поєднати стилістику класичних Bronco, останній з яких зійшов з конвеєра чверть століття тому, із новітніми інженерними розробками та сміливими конструкторськими рішеннями. Новинка має дуалістичний характер і позиціонується, як авто для любителів активного відпочинку і найсуворішого бездоріжжя. Новий “Бронко” поєднує міцність пікапів F-серії, спортивний дух маслкара Mustang і функціональний дизайн, натхненний оригінальним Bronco зразка 1965 року”, – каже гендиректор Ford Джим Фарлі.

Ford Bronco 2021

Позашляховик оснащений повнопривідною трансмісією з розподільчою коробкою з трьома режимами і передавальним відношенням зниженої передачі 2,72:1. Опційно пропонується електромеханічний блок з функцією On-Demand 4H і передавальним відношенням 3,06:1. Незалежна передня підвіска, мости Dana з блокуванням диференціалів, просунута система стабілізації, сім режимів роботи їздовий електроніки, круїз-контроль для бездоріжжя – Bronco справді готовий підкорити найважчі маршрути.

Фото: Ford Bronco 2021 / Ford

Виробник заявляє, що у Ford Bronco найбільші у класі кліренс (29,5 см), глибина броду (до 85 см), ходи підвіски (на 17% більше, ніж у найближчих конкурентів) і ще цілий ряд параметрів. Можливостей на бездоріжжі моделі додають стандартні буксирувальні провушини спереду і ззаду, опційні силові бампери з кріпленням лебідки, сталевий захист двигуна, трансмісії і паливного бака, 35-дюймові шини, кріплення на передніх крилах, що витримує навантаження у 68 кіло, для перевезення довгомірів.

Фото: п’ятидверний Ford Bronco 2021 / Ford

Усі п'ятидверні моделі Bronco мають чотирисекційний зйомний дах, а дах тридверних машин поділений на три секції. Безрамкові двері також знімаються, причому з меншими зусиллями, ніж у конкурентів. При цьому дзеркала залишаються, оскільки розміщені на кузові, біля передніх стійок.

Самобутній інтер’єр, в той же час, має помітну схожість на салон попередника. Покупцям буде доступна новітня мультимедійна система SYNC4 з 12-дюймовим екраном, бездротовою інтеграцією смартфонів, навігацією з вбудованими позашляховими маршрутами, позашляховою версією системи кругового огляду та іншими речами для тих, кому потрібен позашляховик, а не кросовер.

Лінійка моторів для Bronco включає пару бензинових агрегатів EcoBoost – 2.3-турбо на 274 к.с. і 420 Нм та 2.7 V6 на 315 к.с. і 542 Нм. Вони поєднуються з семиступінчастою механікою або 10-діапазонним автоматом.



Новинка представлена у семи пакетних версіях з топовою Badlands, яку протиставляють Jeep Wrangler Rubicon. Каталог аксесуарів для Bronco – довжелезний (більше 200), варіантів персоналізації – безліч, кольорів кузова – 11 (включаючи конспірологічний відтінок “Зона 51”).

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Ford оголосив ціну стартової комплектації Base – від 29 995 доларів, за позашляховик з тридверним кузовом і 34 695 доларів – за п’ятидверний. Вартість решти версій і комплектацій, включно з першою First Edition, наразі невідомі. Замовлення вже приймаються, разом з обов’язковим депозитом у 100 доларів. Перші замовники отримають свої машини навесні наступного року.

Ford Bronco Sport

Ford Bronco Sport адресований тим, кому паркетник потрібен більш, ніж позашляховик. При цьому він також має повний привід вже в базовому оснащенні (з блокуванням заднього диференціала у версіях Badlands і First Edition), сім їздових режимів та позашляховий круїз-контроль. Більше того, Bronco Sport також обіцяна рекордна для класу прохідність і унікальні опції для любителів мандрівок і пригод. Для Sport пропонується чотири пакети тематичних опцій: Bike, Snow, Water і Camping (Вело, Сніг, Вода, Кемпінг), а також більше 100 корисних аксесуарів.

Фото: Ford Bronco Sport 2021 / Ford

Всередині Bronco Sport помітно відрізняється від Bronco, у нього мультимедійна система попереднього покоління – SYNC3 з восьмидюймовим екраном хоча й із фірмовим комплексом електронних асистентів Ford Co-Pilot360. Прес-реліз повідомляє, що Bronco Sport розроблений, щоб возити два гірських велосипеда ззаду і двох велосипедистів спереду, тож його вантажний відсік зроблений максимально містким і зручним.

Лінійка моторів Bronco Sport включає 1.5 EcoBoost на 184 к.с. і 258 Нм, та 2.0 EcoBoost на 249 к.с. і 373 Нм. Обидва поєднуються тільки з восьмідіапазонним автоматом.

Bronco Sport почне підкорення ринку раніше за Bronco – вже цього року. Вартість базової версії Ford Bronco Sport 2021– 28 155 доларів, замовлення приймають з депозитом у 100 доларів.

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