Патентные изображения демонстрируют компактный кроссовер, почти идентичен концепту Spring.

Румынская марка Dacia зарегистрировала патент на внешний вид своего первого электрического кроссовера, который должны представить до конца года. Серийная версия концепта Dacia Spring должна выйти на рынок в начале следующего года.

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По сравнению с концептом, у машины на патентных изображениях заметна другая, упрощенная, оптика и отсутствие накладок на бамперах. Кроме этого, на товарном электрокаре не видно разъема для зарядки, который у концепта находился на правом крыле. Возможно, его разместили спереди, под шильдиком, как у Renault Zoe.

Dacia Spring является аналогом Renault City K-ZE, который продается в Китае и, в свою очередь, является копией Renault Kwid. Для концепта была заявлена длина в 3,73 метра, а запас хода – 200 километров (WLTP). Ожидается, что кроссовер получит и силовую установку от City K-ZE – 45-сильный электромотор и батарею на 26,8 киловатт-часа, которую можно зарядить до 100 процентов всего за 4 часа.

Фото: концепт и патентные изображения Dacia Spring / Dacia, Auto Week

Европейским покупателям кроссовер также могут предложить с 82-сильным мотором от Renault Twingo Z.E.

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